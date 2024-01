Palestinski civilisti in talci dobili humanitarno pomoč in zdravila

Zdravila in humanitarna pomoč za palestinske civiliste in talce, ki so jih oktobra lani zajeli pripadniki islamističnega gibanja Hamas, so prispeli na območje Gaze in so na poti do talcev. Medtem pa izraelske sile obtožujejo, da so ubili izraelske talce v predoru v Gazi, da bi se dokopali do poveljnika Hamasa, ki je bil v istem času v predoru.

O dobavi humanitarne pomoči sta se v torek po več tednih pogajanj dogovorila Izrael in Hamas ob posredovanju Katarja in Francije. Izrael je na to pristal v zameno za zagotovilo, da bodo talci v Hamasovem ujetništvu prejeli zdravila. V ujetništvu Hamasa ostaja 132 talcev, po navedbah tiskovnega predstavnika izraelske vlade pa jih tretjina med njimi trpi zaradi kroničnih bolezni, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V skladu z dogovorom sta letali z zdravili in humanitarno pomočjo iz Francije in Katarja v sredo pristali v egiptovskem obalnem mestu al Ariš. Po poročanju medijev so pomoč nato odpeljali v izraelski kibuc Kerem Šalom ob tromeji med Izraelom, Egiptom in območjem Gaze, kjer so jo pregledali. Nato so jo vrnili v Egipt in nazadnje prepeljali v Gazo.

Dogovor predvideva, da bodo za vsako škatlo zdravil, namenjeno talcem, civilisti v Gazi prejeli tisoč škatel zdravil. Vsa zdravila naj bi v bolnišnice v Gazi dostavil Mednarodni odbor Rdečega križa. Dogovor predvideva tudi dobavo dodatne humanitarne pomoči, zlasti hrane, v palestinsko enklavo. Televizijska postaja Al Jazeera je ob sklicevanju na francosko zunanje ministrstvo poročala, da naj bi 45 talcev, ki trpijo za kroničnimi boleznimi, dobilo zdravila za tri mesece. Gre za prvi dogovor med Hamasom in Izraelom po izteku enotedenskega premirja konec novembra, med katerim sta strani izmenjali ujetnike. Izrael je v tem času izpustil 240 zaprtih Palestincev, Hamas pa 105 civilistov, večinoma izraelskih državljanov. Odtlej neprekinjeno poteka izraelska ofenziva v Gazi, med katero je bilo doslej ubitih več kot 24.000 ljudi. Mati ubitega izraelskega talca za smrt sina obtožuje izraelsko vojsko Izraelske sile so sredi decembra v Gazi našle trupla treh talcev: 28-letnega Nicka Beiserja, 19-letnega Rona Shermana in 19-letnega Elije Toledana. Ti so bili zajeti, ko je Hamas izvedel napad na Izrael in so bili novembra ubiti. Talci naj bi se nahajali v predoru skupaj s Hamasovimi borci, ko so izraelske sile izvedle napad na predor, v napadu pa je bil ubit tudi poveljnik severne divizije Gaze Ahmad Al Ghandour. Mati Shermana zdaj trdi, da so za smrt njenega sina odgovorne izraelske sile.

V IDF pravijo, da niso imeli predhodnih podatkov o njihovi prisotnosti, poroča Jerusalem Post. Kot je povedala njegova mati, je IDF predor, v katerem so njenega sina zadrževali, napolnil s plinom, njen sin pa je bil zastrupljen. "Rona so ugrabili zaradi malomarnosti vojske in vlade, umorjen je bil, ker so želeli obračunati z nekim teroristom iz Džabalije," je dejala. Dodala je tudi, da je imel več zlomljenih prstov, kar po njenem mnenju kaže na to, da se je želel izkopati iz predora. "Kakšna bi bila odločitev, če bi v predoru bil sin Benjamina Netanjahuja ali vnuk Yoava Gallanta, obrambnega ministra? Ali bi tudi njih zastrupili s plinskimi bombami?" Fajonova v Davosu: Skrajni čas, je da ustavimo pobijanje Na gospodarskem forumu v Davosu je ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon spregovorila o nujnosti takojšnjega končanja vojne v Gazi in zaščite civilistov, dobavi humanitarne pomoči in o čimprejšnjem dogovoru o mirovnem načrtu za rešitev dveh držav, priznanje Palestinske države in zagotovitev varnosti Izraelu.

