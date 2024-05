Palestinski novinarji v Gazi prejemniki Unescove nagrade za svobodo tiska

"V teh časih teme in brezupa želimo palestinskim novinarjem, ki v tako dramatičnih okoliščinah pokrivajo to krizo, izkazati močno sporočilo solidarnosti in priznanje," je dejal predsednik mednarodne žirije Mauricio Weibel. Po njegovih besedah ima človeštvo velik dolg do poguma teh novinarjev in njihove predanosti svobodi izražanja.

Podobno misel je izrazila tudi generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay. "Letošnja nagrada nas ponovno opominja na pomen skupnega ukrepanja, da bi novinarji po vsem svetu lahko še naprej opravljali svoje temeljno delo obveščanja in raziskovanja," je dejala.