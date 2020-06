Palestinski premier: Razglasili bomo neodvisnost, če bo Izrael vztrajal pri priključitvi

Palestinske oblasti so bližnjevzhodni četverici (Evropski uniji, Združenih narodih, Rusiji in Združenim državam Amerike) posredovale "nasprotni predlog" bližnjevzhodnemu načrtu ameriškega predsednika Donalda Trumpa , ki predvideva priključitev dela Zahodnega brega Izraelu, je danes sporočil palestinski premier Mohamed Štajeh . EU je pozval, naj pritisne na Izrael, da priključitve ne bo izvedel.

Če bo Izrael vztrajal pri svojem načrtu, da Zahodni breg priključi Izraelu, bodo palestinske oblasti razglasile neodvisno državo na območju znotraj meja izpred leta 1967, Vzhodni Jeruzalem pa za prestolnico Palestine, je danes poudaril Štajeh.

V svojem "nasprotnem predlogu" so palestinske oblasti na štirih in pol straneh predlagale oblikovanje suverene palestinske države, neodvisne in demilitarizirane. Štajeh je na današnji novinarski konferenci dejal, da dokument predvideva tudi možnost manjših sprememb meja, kjer je to potrebno. Predlog pa predvideva tudi možnost zamenjave ozemlja med bodočima državama na podlagi zamenjave enakega z enakim.

Kaj predvideva Trumpov načrt?

Trump je januarja predstavil bližnjevzhodni mirovni načrt, ki predvideva izraelsko priključitev judovskih naselbin in doline reke Jordan na okupiranem Zahodnem bregu, ki ga Izrael zaseda od leta 1967.

Priključitev naselbin, ki so po mednarodnem pravu nezakonite, bi pomenila konec mednarodno sprejete rešitve dveh držav in s tem upanja na neodvisno državo, ki bi obstajala ob Izraelu. Zato Palestinci Trumpov načrt v celoti zavračajo, čeprav ta predvideva tudi oblikovanje palestinske države, a na mnogo manjšem ozemlju in brez vzhodnega Jeruzalema kot prestolnice palestinske države. To je bila namreč glavna palestinska zahteva, ki pa so jo ZDA zavrnile.