'Pameten in očarljiv', a v resnici spolni plenilec: omamil in zlorabil skoraj 60 žrtev

28-letni Zhenhao Zou je v svojem stanovanju v Londonu ženske omamljal z močnimi pomirjevali in jih nato posnel. Policisti so odkrili skoraj 1300 obremenilnih videoposnetkov. Policija sumi, da bi lahko nekdanji doktorski študent zlorabil kar 60 žrtev, obtožen pa je 11 posilstev. Zhenhao Zou je bil spoznan za krivega 11 obtožb posilstva 10 različnih žensk. Vendar sta bili doslej identificirani le dve njegovi žrtvi. Ostalih osem žrtev še niso izsledili. Tožilci so razkrili, da so bile ženske na njegovih videoposnetkih videti nezavestne, na Zoujevem domu pa so našli številna močna pomirjevala. Trenutno si prizadevajo za identifikacijo preostalih žensk.

Policija verjame, da bi lahko bilo skupaj še dodatnih 50 žrtev, pri čemer približno polovico incidentov preiskujejo v Združenem kraljestvu, drugo polovico pa na Kitajskem. Videti je bil kot pameten in očarljiv mladenič iz premožne družine, a je skrival mračno skrivnost – življenje spolnega plenilca, voajerja in posiljevalca, poroča Skynews.

Posilstva in 'škatla trofej'

Policisti so na njegovem domu odkrili skoraj 1300 videoposnetkov, na katerih naj bi bile zlorabljene ženske, vendar je na sojenju Zou vztrajal, da so posneti spolni odnosi prostovoljni. 28-letnik se je na sodišču branil, da je imel navado fotografirati med seksom in porotnikom razlagal, da ima rad igre vlog posilstva in pornografijo s spečimi ženskami. Ena izmed žrtev se je med sojenjem javila policiji. Na sojenju so razkrili, da je bila ženska maja 2023 v njegovem stanovanju posiljena pijana in nezavestna. Zou je posnel napad in posnel intimne slike brez njene vednosti z majhno kamero ob postelji. Ženska trdi, da je bila pijana in je poskušala oditi, vendar jo je Zou zvlekel nazaj in jo prisilil, da spije vodko.

Po Zoujevi aretaciji je policija na njegovem domu zasegla kamere in pomnilniške kartice ter telefon. Bili so šokirani nad tem, kar so našli. Posnel je devet žensk, ki jih je posilil. Zou je med drugim hranil tudi škatlo s predmeti, za katere je trdil, da so 'izgubljena lastnina' – toda tožilstvo trdi, da je bila to v resnici 'škatla s trofejami' s predmeti, ki so pripadali njegovim žrtvam.