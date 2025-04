Pametna očala, ki slepe opozarjajo pred ovirami

Brez pomoči sočloveka, brez psa vodnika, brez palice. Slepi ljudje se bodo lahko kmalu s pomočjo umetne inteligence in računalnika, ki je majhen kot plačilna kartica, gibali popolnoma neovirano. Kitajski znanstveniki so namreč razvili očala, ki dajejo navodila v realnem času in slepim tako pomagajo hoditi brez kakršnekoli pomoči. Kako očala delujejo?