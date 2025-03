Panamski predsednik Trumpa obtožil laži

"Predsednik Trump ponovno laže. Panamski prekop ni v procesu povrnitve," je Jose Raul Mulino zapisal na družbenem omrežju X. "V imenu Paname in vseh Panamcev zavračam to novo žalitev resnice in dostojanstva našega naroda," je dodal.

Trump je v govoru v kongresu v torek zvečer ponovil že znano stališče, da bodo ZDA ponovno prevzele nadzor nad to pomembno vodno potjo med Atlantskim in Tihim oceanom. "Da bi dodatno okrepili našo nacionalno varnost, bo moja administracija ponovno pridobila Panamski prekop, in na tem smo že začeli delati," je dejal.

Pod vse večjim pritiskom Washingtona je sicer podjetje Hutchinson iz Hongkonga v torek sporočilo, da se je strinjalo s prodajo večinskega deleža v holdingu, prek katerega med drugim obvladuje tudi pristanišči Balboa in Cristobal v Panamskem prekopu. Prodali naj bi ga ameriškemu konzorciju pod vodstvom investicijskega podjetja BlackRock.