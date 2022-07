Pandemija ali draginja – kaj nas bo bolj prizadelo?

Ne samo naša južna soseda Hrvaška, na rekordno turistično sezono, sicer ne tako uspešno kot leta 2019 pred pandemijo, in kljub pomanjkanju delovne sile, upajo številne evropske države. Ljudje so po dveh letih zapiranj javnega življenj in omejitev naveličani osamitve in prikrajšanosti. Čeprav v nekaterih državah še vedno veljajo nekateri protikoronski ukrepi, turisti spet množično odhajajo na poletne počitnice. Poleg tega si, preden bo udarila resnična draginja zaradi vojne v Ukrajini, kot napovedujejo ekonomisti, želijo potovati. A popolno okrevanje turističnega sektorja bi lahko trajalo prav tako dolgo kot sama pandemija, ki je še ni konec.