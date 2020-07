Pandemija je razkrila težave ameriškega zdravstvenega sistema

Na jugu ZDA se v bolnišnicah soočajo s podobnimi težavami, kot so pestile New York pred dvema mesecema.

Teksaški Houston je eno od središč izbruha, ki divja po ameriškem sončnem pasu, najbolj južnih zveznih državah od Floride do juga Kalifornije. Tamkajšnje bolnišnice so zasute s skokovitim naraščanjem novih pacientov z boleznijo covid-19, ki jo povzroča koronavirus. Odpovedati so morali nenujne posege, zmanjkuje jim prostih postelj, laboratoriji ne zmorejo opraviti vseh potrebnih testiranj, zato se daljša čas čakanja na rezultate. Zaloge potrebne opreme, posebej zaščitne, kopnijo, oskrba pa se je raztegnila na tedne. Najemajo dodatno osebje, toda z njim komaj nadomeščajo obolele.

Ob vsem kopičenju težav predstavljajo žarek upanja trije meseci izkušenj, ki so si jih zdravniki nabrali ob pomladnem višku pandemije na severovzhodu ZDA. Sedaj znajo nekoliko bolje poskrbeti za najbolj prizadete paciente in jim pogosto ni treba v sapnik vstaviti tub za predihavanje. Prav tako je večina obolelih mlajša in z manj zdravstvenimi težavami pred okužbo, kot so bili v New Yorku, kjer je po uradnih podatkih umrlo več kot 22.000 ljudi. Zaradi vsega tega število mrtvih na jugu za zdaj še ni sledilo hitremu širjenju okužb, vsi pa strahoma čakajo, kaj bodo prinesli prihodnji dnevi. "Če bomo priča premika v starosti pacientov, ker bodo mladi okužbo prenesli na starejše, potem bomo bolj podobni prejšnjemu valu," je opozoril dr. Marc Boom, ki vodi sistem zasebnih bolnišnic Methodist.



Neenakost tudi v bolnišnicah

Newyorški zdravniki so postali vir znanja in izkušenj za celotne Združene države Amerike. Dr. Sylvie de Souza, ki vodi urgenco v bolnišnici Brooklyn Hospital Center, dobiva skrb vzbujajoča sporočila kolegov, "na nek način me vračajo na konec marca, kot da na novo preživljam tiste čase". Pred dnevi je na plan prišla še ena podoba takratne pandemije v New Yorku, razlika med oskrbo za premožne in revne. Slednji so se v revnejših četrtih mesta za življenja borili v javnih bolnišnicah s premalo osebja in ne ravno vrhunsko opremo, zgodbe zgaranega in obupanega medicinskega osebja so prihajale iz takšnih ustanov. V zasebnih medicinskih centrih na Manhattnu niso imeli takšnih težav.

Časnik New York Times je opravil poglobljeno analizo, kako različna je bila oskrba, za zdaj pa še ni mogoče ugotoviti, koliko je to prizadelo paciente, saj pandemija še vedno traja. Prav tako strokovnjaki ne želijo kritizirati bolnišnic, saj se je osebje povsod trudilo do skrajnega roba svojih zmogljivosti. Kljub temu podatki o smrtnih primerih že nakazujejo, da je bilo morda za preživetje pomembno tudi to, kje je potekalo zdravljenje.