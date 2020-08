Pandemija jo je zagodla tudi eksotičnim plesalkam, a so se znašle po svoje

Pandemija koronavirusa jo je zagodla tudi eksotičnim plesalkam. Ker so nočni lokali zaprti, so ostale brez dela. A ne v Mehiki, kjer so se lepotice znašle. Tudi tako, da zdaj pridejo kar na dom. Takšna rešitev se je utrnila enemu od podjetij v Mexico Cityju, ki vroči ples lepotic ob spoštovanju vseh zaščitnih ukrepov pripelje v zavetje domačega doma. Stranka mora pristati le na nošenje maske, upoštevanje razdalje, merjenje temperature in razkuževanje.