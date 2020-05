Pandemija kaže težavno podobo ameriških zaporov

V New Yorku so najbolj na udaru pazniki, zbolelo jih je že 1259, približno vsak osmi, šest jih je umrlo. Po poročanju New York Timesa so dolgo morali delati brez zaščitne opreme, uprava v razvpitem zaporu Rikers Island jih je sprva silila, da so na delo prihajali, tudi ko so že kazali znake obolenja, saj ob izbruhu pandemije niso imeli dostopa do testiranja. Večina je temnopoltih ali latino in prihaja iz revnih mestnih četrti, ki so bile žarišča okužb. Jetnikom gre za las bolje, doslej jih je zbolelo 363 (slabih deset odstotkov), pet jih je umrlo. V Arizoni so virus odkrili pri komaj 0,33 odstotka jetnikov. Toda testirali so le 533 od skupaj 41.248 zapornikov. V zaporu Marion v Ohiu, kjer so opravili obseženo testiranje zaprtih, je bilo pozitivnih skoraj 90 odstotkov, 14 jih je umrlo.

Ameriški zapori so že pred pandemijo sloveli kot nehigienični in prenatrpani, sedaj po njih pustoši še širjenje koronavirusa. Pri čemer država, ki še vedno ni rešila vseh težav s testiranjem, nima jasne slike, kaj se dogaja v njenih zaporih. Ti so bili že doslej zaviti v skrivnostnost, saj je v sedemdesetih, ko se je začel trend množičnega zapiranja, vrhovno sodišče odločilo, da imajo uprave pravico omejiti dostop javnosti in medijev. Kar je po besedah Sharon Dolovich, profesorice prava na kalifornijski univerzi UCLA in strokovnjakinje za politiko kazenskih sankcij, ustvarilo "kulturo tajnosti". Organizacija Ameriško združenje za državljanske svoboščine (ACLU) je konec aprila opozorila, da so ječe inkubatorji za koronavirus, širjenje okužb iz njih pa bi lahko povzročilo dodatnih sto tisoč mrtvih v ZDA.



Črnogleda napoved

Ameriški pravosodni sistem loči ječe, ki jih upravljajo lokalne skupnosti, služijo pa kot pripor med sodnim postopkom in za krajše zaporne kazni (običajno do enega leta). Za daljše kazni je treba v zapore, ki sodijo pod nadzor zveznih držav ali ameriške vlade, ponekod pa jih upravljajo zasebna podjetja. Študija ACLU je zajela samo ječe, njihova ocena je, da bo v njih okoli 23.000 žrtev virusa, 76.000 ljudi pa naj bi umrlo v njihovi okolici, ko naj bi izpuščeni jetniki razširili okužbe. Številka ne zajema zaporov ali tretje kategorije, ustanov za zadrževanje nedokumentiranih priseljencev, ki čakajo na izgon iz države. Iz slednjih prihajajo številni klici na pomoč, saj se okužba nezadržno širi med skoraj 28.000 zaprtimi.