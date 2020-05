Pandemija ogroža zaupanje v cepljenje

Ukrepi za boj proti virusu so zamrznili življenje v ZDA, preobremenjene bolnišnice so ustavile vse nenujne posege. Hkrati so se številni bolni v strahu pred okužbo začeli izogibati obiskov pri zdravnikih. Kar je med drugim povzročilo močno zmanjšanje števila pacientov s srčnimi in možganskimi kapmi, tudi za 40 odstotkov. "Ne obstaja nikakršen biološki razlog za prepričanje, da koronavirus zmanjšuje število kapi. Ali pa vnetij slepiča. Zdi se, da ljudje bolnišnice vidijo kot nevarna območja, tudi če imajo resne zdravstvene težave," je ugotovljal dr. Charles Matouk, vodja oddelka za neurovaskularne operacije v univerzitetni bolnišnici Yale Medicine.

Pediatri iz vseh koncev ZDA pa opozarjajo, da je skoraj obstal tudi program cepljenja. Samo v New Yorku se je število cepljenih otrok znižalo kar za 63 odstotkov. Zato je župan Bill de Blasio pozval starše, naj čim prej opravijo potrebna cepljenja. Hkrati jih je spomnil, da so ta po novem pogoj za obiskovanje javnih šol in vrtcev. Po besedah de Blasia so necepljeni otroci v nevarnosti, da dobijo katero od nalezljivih bolezni, to pa poveča možnost za izbruh bolezni covid-19, ki jo sproža koronavirus. Nekaj časa je veljalo, da so otroci manj občutljivi na okužbe, toda prav v New Yorku spremljajo vse več pojavov sicer redke bolezni (pediatrični multisistemski vnetni sindrom), ki naj bi jo sprožala prav okužba s koronavirusom.

Milijoni necepljenih otrok

Ameriške pediatre najbolj skrbijo izbruhi nalezljivih bolezni, ki jih cepljenje preprečuje in ki so v povprečju z za otroke veliko bolj nevarne od koronavirusa. "Ne želimo si postranske škode zaradi izbruha smrtonosnih bolezni, ker se bojimo covida-19," je opozoril dr. Sean O’Leary, specialist za nalezljive otroške bolezni iz Kolorada. Pandemija je tako izjemno poglobila težave, ki jih povzroča neumorno širjenje že ničkolikokrat zavrženih teorij zarote o škodljivosti cepljenja. Nevarnosti se dobro zavedajo v New Yorku, kjer so se lani soočili z izbruhom ošpic v pravovernih judovskih soseskah, v katerih se izogibajo cepljenju otrok. "Najslabše, kar se nam lahko zgodi, je epidemija ošpic po sedanji pandemiji," je posvaril tudi pediater dr. Michael Cohen, saj je po njegovih besedah širši izbruh bolezni zelo težko omejiti.