'Revščina se poglablja, najbogatejši pa podvojili svoje premoženje'

Organizacija Oxfam običajno svoje poročilo o neenakosti v svetu razkrije na začetku srečanja Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu, ki pa bo že drugo leto zapored, tokrat zaradi širjenja bolj nalezljive različice novega koronavirusa, potekalo preko preko spleta. Tokrat bodo voditelji držav, ekonomisti, aktivisti in slavne osebnosti razpravljali o nadaljnji poti v luči pandemije, pravičnosti razdeljevanja cepiv in energetiki.

Danny Sriskandarajah, izvršni direktor Oxfama, je ob predčasni predstavitvi poročila dejal, da je dobrodelna organizacija poročilo vsako leto načrtovala tako, da je sovpadalo z Davosom in tako pritegnilo pozornost gospodarske, poslovne in politične elite. To, kar se letos dogaja, pa je onkraj vseh dosedanjih analiz, je dodal. "Med to pandemijo skoraj vsak dan nekdo postane nov milijarder, medtem ko je 99 odstotkov svetovnega prebivalstva v slabšem gospodarskem položaju kot pred koronavirusno krizo. Predvsem zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, omejene mednarodne trgovine, manj je tudi mednarodnega turizma. Epidemija je tako v revščino pahnila še 160 milijonov ljudi."

"Nekaj ​​je izjemno narobe z našim gospodarskim sistemom," je še dodal.

Po podatkih Forbesa, ki jih povzema tudi dobrodelna organizacija, si na lestvici 10 najbogatejših ljudi na svetu sledijo: Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault in družina, Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Steve Ballmer in Warren Buffet.