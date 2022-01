Pandja dvojčka na prvem javnem nastopu navdušila

V videu, ki ga je živalski vrt objavil v sredo, mladiča sedita na drevesu in se igrata z bambusom, medtem ko je v ozadju slišati obiskovalce, ki pravijo "srčkano!" . "Srce mi je zaigralo od navdušenja, ko sem ju prvič videla," je povedala Kirie Tanaka , navdušena oboževalka pand, ki je prišla iz zahodnega japonskega mesta Osaka. Med njenim ogledom sta se mladiča pretvarjala, da jesta bambus, in "to je bilo prav čudovito," je dejala Tanaka, katere klobuk in torba sta bila okrašena z okraski z motivi pande. "Tako prijetno ju je videti."

Dvojčka, mladič Šiao Šiao in njegova sestra Lei Lei, ki sta se junija skotila v tokijskem živalskem vrtu Ueno, sta naredila prve korake, navdušeni oboževalci pa so dvignili pametne telefone, da bi posneli ljubki par, ko sta se skupaj igrala.

Dvojčka sta bila ob rojstvu rožnati bitji v velikosti dlani, zdaj pa vsak tehta toliko kot običajen malček in imata črno-belo dlako. Po navedbah živalskega vrta uživata v plezanju po drevesih in skupnem igranju na sekancih na tleh.

V pripravah na njun prvenec so dvojčka in njuno mamo namestili v skupni bivalni prostor, kjer so bili izpostavljeni zvokom radia, da bi se navadili na hrup in glasove obiskovalcev. Živalski vrt je bil sicer zaprt od torka, saj se zelo prenosljiva različica omikrona hitro širi po Japonski. Živalski vrt bo zdaj odprt do petka, a le za ogled dvojčkov. Vsak dan si ju lahko tako ogleda 1080 obiskovalcev, ki so zadeli karte na loteriji.

V prostore za pande so tako vstopali v skupinah po šest oseb, kjer so lahko ostali eno minuto. Čas javnega ogleda je namreč omejen na dve uri v jutranjem času.