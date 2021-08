Protitalibanski odpor v dolini Pandžšir, zbralo naj bi se na tisoče borcev

Odpor proti talibanom se krepi v dolini Pandžšir, kjer se zbirajo ostanki razpadle afganistanske vojske in borci iz vse države. Vodja Nacionalne odporniške fronte pravi, da si želijo miru in pogajanj z novim režimom v Kabulu, a na agresijo ne bodo pristali. Talibani naj bi medtem svoje sile zbirali pred vhodom v dolino, ki je v preteklosti ni mogla zavzeti niti Rdeča armada.

icon-expand Nacionalna odporniška fronta naj bi štela več tisoč borcev. FOTO: Profimedia

15. avgusta so talibani praktično brez odpora vstopili v Kabul in dokončno prevzeli oblast v Afganistanu – z izjemo doline, ki leži severovzhodno od prestolnice Kabul. Dolina Pandžšir se je v zgodovino zapisala kot tista regija, ki se je uspešno upirala invaziji – tako sovjetskim silam v času sovjetsko-afganistanske vojne kot talibanskim silam v 90. letih preteklega stoletja. Trenutno pa jo nadzorujejo sile Nacionalne odporniške fronte (NRF), ki jo je ustanovil Ahmad Masud, sin afganistanskega heroja, ki je vodil odpor proti sovjetskim silam, Ahmada Šaha Masuda. Kasneje je predstavljal tudi glavnega opozicijskega voditelja proti talibanskim oblastem, leta 2001 je bil ubit v atentatu. Predstavnik NRF Ali Nazari je za BBC dejal, da se jim pridružujejo odporniške sile iz vse države in da imajo "na tisoče mož, pripravljenih na boj". "Prednost pred vojno in konfliktom dajemo miru in pogajanjem," je povedal. Talibani naj bi medtem obkolili dolino Pandžšir, njihove sile naj bi bile zbrane pred vhodom v dolino.

icon-expand NRF je ustanovil Ahmad Masud. FOTO: Profimedia

Glavni cilj NRF je decentralizirana oblika uprave. "NRF verjame, da moramo za trajni mir v državi rešiti temeljne probleme. Afganistan je država, ki jo sestavljajo etnične manjšine. Je multikulturna država, zato je potrebna delitev oblasti," pravi Nazari in nadaljuje: če bo le ena skupina obvladovala državo, bo to pripeljalo do "notranjih bojev in nadaljevanja trenutnega konflikta".