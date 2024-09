Panika na Siciliji: skriva Bayesian tajne podatke, ki jih želijo tuje vlade?

Italijanske oblasti so potrdile zahtevo po dodatnem varovanju okoli razbitin luksuzne jadrnice Bayesian, ki je potonila avgusta, poroča Guardian. Po pisanju ameriškega portala CNN, ki se sklicuje na neimenovane vire, se italijanski tožilci bojijo, da bi morebitni tatovi lahko skušali priti do razbitin ter ukrasti drag nakit in druge dragocene predmete na krovu, vključno z obveščevalnimi podatki.

Predvsem naj bi jih skrbelo za dva močno šifrirana trda diska, skrita v neprepustnih sefih potopljene jadrnice, ki bi lahko padla v napačne roke. Italijanske oblasti so za medij potrdile, da bi bili lahko trdi diski zanimivi za tuje vlade, vključno z Rusijo in Kitajsko, zato so zahtevali skrbno varovanje potopljenega plovila, tako nad kot pod gladino morja.