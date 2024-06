'Panika' v Boeingovih tovarnah

OGLAS

Ameriški proizvajalec letal se od januarja spopada s krizo, ki se je začela januarja, ko so se na enem od letov odlomila zasilna vrata. Incidenti so si sledili drug za drugim, zato v Boeingu poteka intenzivni nadzor proizvodne linije. Regulatorji so namreč v podjetju sprožili celo vrsto preiskav, spominja Guardian.

Boeing 787 FOTO: Shutterstock icon-expand

Eden od mehanikov v kompleksu, ki je za Boeing delal več kot tri desetletja, je za Guardian zatrdil, da je ta poln pokvarjenih letal 787, ki jih je treba popraviti. Veliko jih prihaja iz Boeingove stavbe v Južni Karolini, kamor je podjetje leta 2021 preneslo končno sestavo letala 787, kar so označili kot ukrep za znižanje stroškov. "Nikakor si ne bi želel biti pilot letala iz Južne Karoline," je za Guardian povedal mehanik, ki je zaradi strahu pred maščevanjem želel ostati anonimen. Kot je opozoril, vodilni ustrahujejo mehanike, da molčijo o pomislekih glede zagotavljanja kakovosti in o morebitnih popravilih. Kot pravi, sta za vodilne na prvem mestu hitrost in učinkovitost pred varnostjo. Kot meni, mora Boeing priznati svoje napake. Sam Salehpour, inženir pri Boeingu, je aprila pričal pred kongresom, da so pri izdelavi 787 naredili številne napake v kakovosti, in pozval, naj se vsi 787 prizemljijo zaradi varnostnega pregleda. Boeing je zanikal obtožbe in dejal, da je "popolnoma prepričan v varnost in vzdržljivost" letal. Eden izmed mehanikov pa za Guardian opisuje, da so "velikanske napake" v Boeingovi proizvodni liniji 787 povzročile velik pritisk na podjetje, ki si prizadeva pomiriti regulatorje, letalske družbe in potnike. "Trenutno smo v paniki, saj so vodilni končno ugotovili, da imajo več ljudi, ki nimajo pojma, kaj se dogaja, kot ljudi, ki vedo, kaj se dogaja."