Panika v zraku: Kdo ima dovoljenje za vzlet?!

Incident se je zgodil v ponedeljek. Posnetki kažejo, da je kontrolor sprva dal zeleno luč za pristanek letalu American Eagle, Bombardier CRJ-700, ki ga upravlja PSA Airlines, regionalna podružnica American Airlines. Nato pa še zeleno luč za vzlet z vzletno-pristajalne steze 28 torej iste steze letalu Delta Connection, CRJ-700, ki ga upravlja Endeavour Air, regionalna podružnica Delte.

Takrat pa se je oglasil pilot prvega leta, ki je vprašal: "Počakaj, kdo ima dovoljenje za vzlet 28?"

Kontrola prometa se je odzvala z navodili, naj pilot prekine pristanek in "obrne", čemur je pilot sledil. Toda podatki radarja so pokazali, da je bil vseeno trenutek, ko je bila razdalja med letaloma le dobrih 220 metrov, poroča CBS.

Takrat naj bi vozilo policijske uprave North Syracuse, ki ima kamero na armaturni plošči, ujelo dogajanje, ki je bilo videti, kot da sta letali le nekaj sekund od trčenja. Posnetek je vzbudil nelagodje pri marsikaterem letalskem potniku, še posebej, ker je bilo v zadnjem času v letalstvu kar nekaj nenavadnih pripetljajev.

Delta je potrdila, da je bilo na letalu, ki je bilo namenjeno v New York, 76 potnikov in štirje člani posadke, American Eagle pa je iz Washingtona prevažal 75 potnikov in štiri člane posadke.

FAA je sporočila, da preiskuje incident - in kaj je pripeljalo do njega.