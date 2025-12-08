Panoramsko kolo se je ustavilo, obiskovalce zajela panika

Ko se je panoramsko kolo ustavilo, je obiskovalce zajela panika, poroča net.hr. Zaposleni so skušali kolo obračati na roke, 'reševanje' pa je trajalo približno 15 minut.

"S prijateljem sva prišla na vrh, nato pa se je kolo ustavilo. Mislila sva, da se šalijo, prijatelj se je začel smejati, jaz pa sem paničaril. Minuto kasneje so se ugasnile luči in začela se je panika," je eden od obiskovalcev povedal za portal 24sata.