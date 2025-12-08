Panoramsko kolo se je ustavilo, obiskovalce zajela panika

Ko se je panoramsko kolo ustavilo, je obiskovalce zajela panika, poroča net.hr. Zaposleni so skušali kolo obračati na roke, 'reševanje' pa je trajalo približno 15 minut.
"S prijateljem sva prišla na vrh, nato pa se je kolo ustavilo. Mislila sva, da se šalijo, prijatelj se je začel smejati, jaz pa sem paničaril. Minuto kasneje so se ugasnile luči in začela se je panika," je eden od obiskovalcev povedal za portal 24sata.
Na dogajanje so se odzvali v Turistični zvezi Varaždina in pojasnili, da se panoramsko kolo ni zataknilo, ampak so se sprožili varnostni mehanizmi zaradi prevelike obremenitve. "V eno od kabin je vstopilo maksimalno število obiskovalcev, vendar s skupno težo, ki je bila večja od dovoljene. V takšnih situacijah samodejno upravljanje kolesa preventivno aktivira varnostni način delovanja, s čimer se začasno prekine vožnja, da se zagotovi maksimalna varnost vseh potnikov. Protokol predvideva ustavitev samodejne vožnje in postopno praznjenje vseh kabin, nakar se sistem ponastavi. To je običajen postopek, ne okvara," so pojasnili.
Kot so še zapisali, je panoramsko kolo po krajši prekinitvi znova nemoteno delovalo.
