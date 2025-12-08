Svetli način
Tujina

Panoramsko kolo se je ustavilo, obiskovalce zajela panika

Varaždin, 08. 12. 2025 14.58 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
9

Obiskovalci božičnega sejma v Varaždinu so v nedeljo doživeli travmatično izkušnjo. Panoramsko kolo se je nenadoma ustavilo, del potnikov pa je tako obstal na vrhu, 23 metrov nad tlemi.

Ko se je panoramsko kolo ustavilo, je obiskovalce zajela panika, poroča net.hr. Zaposleni so skušali kolo obračati na roke, 'reševanje' pa je trajalo približno 15 minut.

"S prijateljem sva prišla na vrh, nato pa se je kolo ustavilo. Mislila sva, da se šalijo, prijatelj se je začel smejati, jaz pa sem paničaril. Minuto kasneje so se ugasnile luči in začela se je panika," je eden od obiskovalcev povedal za portal 24sata.

Panoramsko kolo (slika je simbolična).
Panoramsko kolo (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Na dogajanje so se odzvali v Turistični zvezi Varaždina in pojasnili, da se panoramsko kolo ni zataknilo, ampak so se sprožili varnostni mehanizmi zaradi prevelike obremenitve. "V eno od kabin je vstopilo maksimalno število obiskovalcev, vendar s skupno težo, ki je bila večja od dovoljene. V takšnih situacijah samodejno upravljanje kolesa preventivno aktivira varnostni način delovanja, s čimer se začasno prekine vožnja, da se zagotovi maksimalna varnost vseh potnikov. Protokol predvideva ustavitev samodejne vožnje in postopno praznjenje vseh kabin, nakar se sistem ponastavi. To je običajen postopek, ne okvara," so pojasnili.

Kot so še zapisali, je panoramsko kolo po krajši prekinitvi znova nemoteno delovalo.

hrvaška varaždin
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Colgate
08. 12. 2025 16.28
Kroacija, puna adrenalina🤣
ODGOVORI
0 0
enajstdvanajst1
08. 12. 2025 16.20
Neprijetno, vendar popolnoma varno če ne piha veter!
ODGOVORI
0 0
Magenta07
08. 12. 2025 16.16
+1
Kako je to travmatična izkušnja?
ODGOVORI
1 0
08. 12. 2025 16.15
+2
Snežinke,takšne travme pa res nepozabiš nikoli.Uboge reve
ODGOVORI
2 0
DEJGALEJGA
08. 12. 2025 16.10
-1
Slabo organizirano, ce je tako bi morali osebe pred vstopom stehtati..
ODGOVORI
0 1
Delavec_Slo
08. 12. 2025 16.04
+2
IN KAKE VEZE IMA TO S SLOVENIJO-HLAPCI HRVATOV!!!
ODGOVORI
3 1
Wolfman
08. 12. 2025 15.52
+2
Temu se reče adrenalin!
ODGOVORI
2 0
Veščec
08. 12. 2025 15.44
+2
mau straha u kosti
ODGOVORI
2 0
bronco60
08. 12. 2025 15.25
+4
So jih nabutal v kabino, vse za €.
ODGOVORI
5 1
