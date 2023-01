Panzeri s sodiščem sklenil dogovor: o bruseljskem škandalu bo povedal vse

Domnevni vodja kriminalne mreže, vpletene v bruseljski korupcijski škandal, Pier Antonio Panzeri, je z belgijskim sodiščem sklenil dogovor o priznanju krivde. V zameno za nižjo kazen bo domnevni vodja kriminalne organizacije in bivši član Evropskega parlamenta povedal "vse, kar ve o primeru", je pojasnil Panzerijev odvetnik.

Pier Antonio Panzeri bo tako sodišču razkril identitete vpletenih oseb ter pojasnil, na kakšen način je mreža delovala, vključno s razkritjem finančnih dogovorov, ki so jih imeli z osumljenima državama Katarjem In Marokom. V zameno mu namesto strožje zaporne kazni grozi le leto zapora in zaplemba premoženja v višini milijon evrov.

icon-expand Pier Antonio Panzeri FOTO: AP

Eden izmed Panzerijevih odvetnikov, Marc Uyttendaele, je povedal, da se je njegova stranka odločila za prevzem kazenske odgovornosti zato, ker upa, da bo s tem zavarovala svoj položaj. Pri tem pa je dodal, da je Panzeri zdaj "uničen človek, ki mu ne preostane veliko življenja".

icon-expand Eden izmed Panzerijevih odvetnikov, Laurent Kennes, pred zaslišanjem. FOTO: AP

Bruseljski tožilci so pojasnili, da je bil sporazum o priznanju krivde sklenjen v skladu z zakonom o obveščevalcih, ki so ga v Belgiji predhodno uporabili samo enkrat. Gre za zakon, ki je oblikovan po vzoru italijanske določbe in je bil prvotno namenjen ščitenju mafijskih žvižgačev. Sporazum o priznanju krivde so sicer sprejeli dan po tem, ko se je italijansko sodišče strinjalo z izročitvijo Panzerijeve hčerke Silvie Panzeri, ki je prav tako osumljena vpletenosti v škandal, poroča BBC.

icon-expand Pier Antonio Panzeri (levo) in Abderrahim Atmoun. FOTO: Profimedia