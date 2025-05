'Habemus Ranieri', 'Papa l'americano', Snoop Dogg na konklavu in bruhanje galeba

Drugi dan konklava so kardinali skozi dimnik Sikstinske kapele spustili beli dim, s katerim so sporočili: Habemus papam! A ko so javnosti sporočili, da je novi papež Američan, je na spletu završalo od spletnih šal na ta račun. Po več kot desetletju je nov pomen dobila tudi pesem We no speak Americano, katere refren pravi "pa pa l'americano". Vir navdiha za spletne šale so sicer tudi konklave, beli dim in galebja družina, ki se je v času izvolitve novega papeža prehranjevala ob znamenitem vatikanskem dimniku.

Novi papež je postal kardinal Robert Prevost iz Chicaga, ki si je izbral ime papež Leon XIV. Dejstvo, da so Američani (no, tehnično Severnoameričani) prvič v zgodovini dobili svojega papeža, pa je navdihnilo številne spletne šale. Na družbenih omrežjih so začeli špekulirati, da bo zdaj, ko so na Svetem sedežu ustoličili Američana, ameriški predsednik Donald Trump Vatikan izvzel iz carin. Na platformi X kroži fotografija Trumpa, ki drži dokument, na katerem piše: "Brez carin za Vatikan."

Nekateri v luči Trumpovega slogana "Naredimo Ameriko spet veliko" (angleško: Make America Great Again) menijo, da je naloga ameriškega papeža, da "naredi Vatikan spet velik".

Z uporabo umetne inteligence pa so t. i. memi postali še bolj "realistični". Nekdo je prihod novega papeža na balkon opremil z elektro-swing hitom iz leta 2010 "We No Speak Americano" avstralske skupine Yolanda Be Cool. V videu papež in njegovi spremljevalci ob refrenu "pa pa l'americano" dvignejo roke in začnejo plesati. Videospot za pesem je na YouTubu takoj prejel na desetine novih komentarjev. "Po več kot desetletju je ta pesem končno postala kanonska," se glasi eden od njih.

Priljubljeni spletni trend, ko mnogi s pomočjo ChatGPT-ja in drugih aplikacij ustvarjajo lutke sebe ali znanih oseb, je seveda zajel tudi novega papeža. Tako si umetna inteligenca predstavlja igračo papeža Leona XIV.:

Novega papeža so številna podjetja spretno izkoristila za svoj marketing. Denimo podjetje, ki izdeluje boksarsko opremo, je novega papeža opremilo s čelado in boksarskimi rokavicami s svojim logotipom. "Leone XIV., bori se za mir," so zapisali ob fotografiji.

Dejstvo, da je novi papež Američan, so izkoristili tudi v znani verigi hitre prehrane. Objavili so namreč fotografijo, ki prikazuje, da se iz dimnika pokadi bel dim v obliki njihovega logotipa.

Številne šale je navdihnil tudi sam konklave. Ko smo zagledali beli dim, so se nekateri takoj pošalili, da bi lahko bil zanj "kriv" priljubljeni lik memov, ameriški raper Snoop Dogg. Spletni uporabniki so ga namreč upodobili kot enega od kardinalov, ki se hudomušno nasmiha in pokaže, da je na konklave s seboj prinesel marihuano.

"V Vatikanu so odprli žar – imamo papeža," pa so se pošalili nekateri ob z umetno inteligenco generirano fotografijo kardinalov, zbranih okoli žara.

Medtem ko so bile vse oči uprte v dimnik, je gledalce zabavala družina galebov. Nekateri so opazili zanimivo podrobnost tik pred pojavom belega dima, ki so jo dojeli kot pomenljivo znamenje. "Na začetku posnetka je galeb izbruhal podgano, zato da lahko njegov mladič jé. Čez 39 sekund so naznanili novega papeža. To je zagotovo znamenje. Čas bo pokazal, kakšno," je zapisal uporabnik X ob posnetku.

Nekateri pa menijo, da je pravi papež v resnici galeb, zato so ga upodobili v papeški opravi in mu zaželeli vse dobro na novem položaju.

Nogometni navdušenci pa so izpostavili, kako zelo sta si podobna papež in legendarni trener italijanskega kluba A. S. Roma Claudio Ranieri. "Drži, da je Ranieri opravil odlično delo z Romo in je blizu Vatikana. Toda, nisem pričakoval, da bo postal novi papež," je nekdo zapisal ob fotografijah obeh mož.

Še bolj zanimivo je to, da se je dan pred začetkom konklava v rimski četrti Testaccio, v kateri je odraščal Ranieri, pojavil plakat z njegovo podobo. "Habemus papam," je pisalo na plakatu, na katerem je Ranieri oblečen kot papež.