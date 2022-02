Papagaj ukradel kamero GoPro in posnel pobeg

Družino, ki se je počitnikovala v novozelandskem nacionalnem parku Fiorland, je presenetila kea - vrsta papagaja, ki izvira iz Nove Zelandije. Kamero so nastavili, da bi posneli radovedno skupino teh ptic, ki so se smukale okoli koče, kjer je družina bivala. Papagaj je priletel mimo in zagrabil kamero ter posnel zavidljivo dobre posnetke iz ptičje perspektive. Enemu izmed članov družine je uspelo izslediti ptico, ki je ravno pristala in s kljunom tolkla ob kamero.