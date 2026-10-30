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Papamobil praznuje 100 let, Vatikan odprl razstavo

Vatikan, 30. 10. 2026 09.06 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Razstava "Stoletje papamobila"

Vatikan je odprl zanimivo razstavo, posvečeno papamobilu, ikoničnemu vozilu, ki že skoraj stoletje prevaža papeže, tako doma kot po svetu. Na razstavi z naslovom "Stoletje papamobila" je predstavljenih osem različic vozila znamke Mercedes-Benz, ki jih papeži uporabljajo od leta 1930.

Papež Leon XIV., ki je velik ljubitelj avtomobilov, se je srečal z vodilnimi predstavniki Mercedesa in se jim zahvalil za sodelovanje s Svetim sedežem. V svojem nagovoru je papež, rojen v Chicagu, poudaril, da je razvoj avtomobilske tehnologije spremljal napredek in spremembe v načinu papeških potovanj.

"Papamobil se je skozi desetletja iz prevoznega sredstva razvil v orodje za srečevanje, ki papežu med pastoralnimi obiski in javnimi slovesnostmi omogoča, da se približa vernikom," je dejal Leon. "Vaše delo je tako pomagalo pri uresničevanju poslanstva Cerkve, da doseže ljudi in svetu prinaša sporočilo vere, upanja in ljubezni."

Papež Leon XIV. v papamobilu
Papež Leon XIV. v papamobilu
FOTO: AP

Najstarejši avtomobil na razstavi v Vatikanskih muzejih je bil papežu Piju XI. podarjen 23. maja 1930. Mercedes-Benz Nürburg 460 je imel razkošen fotelj, oblazinjen s svilenim brokatom, ter notranje dodatke iz kakovostnega lesa in kovine.

Najstarejši avtomobil na razstavi, s katerim se je vozil papež Pij XI.
Najstarejši avtomobil na razstavi, s katerim se je vozil papež Pij XI.
FOTO: AP

"Vozilo je bilo izdelano, zasnovano in pripravljeno posebej za papeževo uporabo. Že s primerjavo lahko vidimo, kako se je razvoj pomaknil od serijske proizvodnje k unikatnemu izdelku," je povedal Sandro Barbagallo, kustos oddelka za zgodovinske zbirke v Vatikanskih muzejih za CNN.

Kot je dodal, so bila vozila izdelana tako, da bi vsi lahko papeža videli, hkrati pa je tudi sam lahko opazoval okolico iz avtomobila. In to popolnoma varno ter udobno.

Poznejše različice papamobila na razstavi odražajo spreminjajoče se potrebe papeža med potovanji, predvsem njegovo željo po neposrednem stiku z verniki, v zadnjem času pa tudi po blagoslavljanju dojenčkov, ki jih pripeljejo starši.

Papež Janez XXIII. je leta 1960 prejel model 300 d Landaulet, kjer so že vidne spremembe. Imel je odstranljiva zadnja stranska okna, ki so bodočemu svetniku omogočala, da je med vožnjo segel proti ljudem, ki jih je srečeval na poti.

Razstava "Stoletje papamobila"
Razstava "Stoletje papamobila"
FOTO: AP

Leta 1980 je Mercedes-Benz za obisk svetega Janeza Pavla II. v Nemčiji razvil model 230 G, ki je prinesel še eno pomembno novost: visoko, prozorno kupolo na zadnjem delu vozila, ki je zagotavljala varnost, hkrati pa milijonom zbranih vernikov omogočala neoviran pogled na papeža.

Leon je v nagovoru predstavnikom Mercedesa spomnil tudi na električni papamobil, ki so ga podarili papežu Frančišku in z njim upoštevali okoljske prioritete argentinskega papeža.

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papamobil razstava mercedes-benz

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