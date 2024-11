Papeška komisija želi hitrejše ukrepanje proti duhovnikom pedofilom

"Takšna realnost razkriva potrebo po disciplinskem ali upravnem postopku, ki bi zagotavljal učinkovito pot do odstopa ali odstranitve s položaja," je v poročilu zapisala komisija, ki jo je po številnih primerih spolnih zlorab v Cerkvi decembra 2014 ustanovil papež Frančišek .

Komisija je po lastnih navedbah v desetih letih delovanja ugotovila, da so številne storilce v preteklosti doleteli zgolj omejeni ukrepi ali pa ukrepanja sploh ni bilo. Med drugim je izpostavila pomen odškodnin za žrtve, s katerimi naj bi spodbujali njihovo ozdravljenje. Te naj ne bi bile zgolj finančne, temveč naj bi vključevale tudi javno opravičilo.

Komisija v poročilu poziva tudi k razjasnitvi odgovornosti posameznih organov pri primerih zlorab, da bi tako zagotovili njihovo pravočasno obravnavo. Iz dokumenta sicer ni razvidno, kako to in druge spremembe doseči, niti ni jasno, ali komisija poziva k ukrepanju le proti obsojenim duhovnikom ali tudi proti tistim, ki so zlorabe zgolj osumljeni.