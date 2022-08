Papež bo obiskal Severno Korejo, če bo povabljen

Papež Frančišek je v pogovorni oddaji na televiziji KBS v Južni Koreji javno naznanil, da si želi uradnega povabila za obisk v Severni Koreji, ki ga ne bo zavrnil. To bi bil prvi papeški obisk v Severni Koreji, ki sicer ne dovoljuje cerkvenega vrha v državi, poleg tega pa so vse verske dejavnosti prepovedane zunaj ustanov, ki jih odobri država.

Morebitni obisk papeža v izolirani državi z jedrskim orožjem je bil tema pogovorov že okoli leta 2018, ko je nekdanji predsednik Južne Koreje Mun Dže In (Moon Jae-in) začel voditi diplomatske pogovore z voditeljem Severne Koreje, Kim Jong Unom. Mun, ki je sicer katoličan, je takrat dejal, da mu je Kim Jong Un obljubil, da bo papež srčno sprejet v Pjongjangu. Papež Frančišek je že takrat odgovoril, da bi bil pripravljen obiskati Severno Korejo, če bi prejel uradno povabilo.

Tretji vrh severnokorejskega in južnokorejskega voditelja

Takšen obisk bi bil prvi papežev obisk v samotni, izolirani državi, ki sicer ne dovoljuje cerkvenega vrha v državi. Malo je znanega o tem, koliko njenih državljanov je katoličanov ali kako izpovedujejo svojo vero. Toda poleg peščice verskih objektov pod državnim nadzorom – vključno s katoliško cerkvijo v prestolnici Pjongjang – ni dovoljena nobena odprta verska dejavnost in oblasti so tuje misijonarje večkrat zaprle. Lani se je Mun znova srečal s papežem in mu podaril križ iz bodeče žice iz demilitariziranega območja, ki ločuje obe strani. Ponovno je pozval papeža, naj obišče Severno Korejo. Toda Pjongjang je v veliki meri prekinil stike s Seulom po neuspešnem političnem vrhu med Kimom in takratnim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom leta 2019, zaradi česar so pogovori zastali. Vezi med Severno in Južno Korejo so se dodatno zaostrile, ko je letos maja Južna Koreja dobila novega predsednika konzervativca Yoon-Suk-yeola.

Yoon Suk Yeol

"Ko me bodo povabili - to pomeni, prosim, povabite me - ne bom rekel ne," je papež Frančišek dejal za južnokorejsko državno televizijo KBS v intervjuju. "Cilj je preprosto bratstvo," je dodal. Yoon je ponudil pomoč Severni Koreji v zameno za denuklearizacijo, vendar se je Kim temu načrtu posmehoval. Severna Koreja je za majski izbruh Covid-19 okrivila Južno Korejo in v začetku tega meseca zagrozila, da bo "izbrisala" oblasti v Seoulu. Severna Koreja je namreč letos izvedla rekordno število preizkusov orožja, vključno z izstrelitvijo medcelinske balistične rakete v polnem dosegu prvič po letu 2017.

Papež