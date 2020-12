Papež bo vernike ob božiču nagovoril iz apostolske palače

Frančišek že za veliko noč, ko je bila Evropa v primežu prvega vala covida-19, blagoslova mestu in svetu ni podelil z balkona bazilike. Takrat je po maši s peščico vernikov velikonočni nagovor predstavil ob glavnem oltarju bazilike in nato podelil praznični blagoslov.

Zaradi pandemije so v Vatikanu letos preložili tudi polnočnico. Ta se je tako v četrtek začela ob 19.30, da so verniki lahko pravočasno prišli domov pred začetkom policijske ure ob 22. uri, potekala pa je ob le skromni navzočnosti vernikov.

Opoldansko molitev angelovega češčenja, ki jo papež običajno moli ob nedeljah in praznikih, bodo vatikanski mediji prenašali 26. in 27. decembra ter 1., 3. in 6. januarja. Tokrat papež vernikov ne bo nagovoril z okna v tretjem nadstropju apostolske palače, temveč iz tamkajšnje knjižnice, kjer ima običajno nagovore med pandemijo, so še sporočili iz Vatikana.