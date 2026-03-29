Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Papež: Bog zavrača molitve voditeljev, ki začenjajo vojne

Rim, 29. 03. 2026 16.35 pred 24 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA M.S.
Papež Leon na Trgu svetega Petra

Papež Leon XIV. je na cvetno nedeljo vodil liturgično slovesnost na Trgu svetega Petra, s čimer je vstopil v svoj prvi velikonočni teden kot papež. Na trgu se je zbralo več deset tisoč vernikov, papež pa jim je med drugim dejal, da Bog zavrača molitve voditeljev, ki začenjajo vojne.

Papež je opozoril, da Jezusa ni mogoče uporabiti kot opravičilo za nobeno vojno. "To je naš Bog: Jezus, Kralj miru, ki zavrača vojno, ki ga nihče ne more uporabiti za opravičevanje vojne," je dejal.

"Jezus ne posluša molitev tistih, ki vodijo vojno, ampak jih zavrača, rekoč: Čeprav molite večkrat, ne bom poslušal vaših molitev, kajti vaše roke so polne krvi," je navedel odlomek iz Svetega pisma.

Papež je sicer na Trgu svetega Petra vodil procesijo kardinalov, škofov in duhovnikov. Zbrana množica jih je pozdravila z oljčnimi vejicami, ki simbolizirajo Jezusov prihod v Jeruzalem.

Cvetna nedelja označuje začetek svetega tedna pred veliko nočjo, ki ga po vsem svetu obeležuje približno 1,7 milijarde katoliških in protestantskih vernikov.

Na ta dan se kristjani spominjajo Jezusovega prihoda v Jeruzalem, med katerim so ga po zapisih iz Svetega pisma ljudje pozdravljali s palmovimi vejami. Po stari krščanski navadi, ki sega v 7. stoletje, zato verniki na ta dan v cerkev k blagoslovu prinesejo oljčne veje in drugo zelenje.

Pizzaballi preprečili obhajanje maše

V Jeruzalemu so sicer izraelski policisti danes latinskemu patriarhu Pierbattistu Pizzaballi preprečili vstop v baziliko Svetega groba, kjer bi moral obhajati mašo na cvetno nedeljo.

Latinski patriarhat v Jeruzalemu je incident označil kot "resen precedens, ki ne upošteva občutljivosti milijard ljudi po svetu, ki v tem tednu usmerjajo svoj pogled k Jeruzalemu." Po njihovih navedbah je to prvič po več sto letih, da so cerkvenemu voditelju preprečili obhajanje maše v tej cerkvi.

Tudi italijanska premierka Giorgia Meloni je obsodila incident v Jeruzalemu. Dejala je, da gre za "žalitev ne le vernikov, ampak vsake skupnosti, ki spoštuje versko svobodo.". Italijanski zunanji minister Antonio Tajani pa je zaradi dogodka na pogovor poklical izraelskega veleposlanika.

Papež je sicer danes opozoril, da je Cerkev "bolj kot kdaj koli prej v molitvi tesno povezana s kristjani Bližnjega vzhoda, ki trpijo posledice grozljivega spopada in v mnogih primerih ne morejo v polnosti doživeti obredov teh svetih dni.".

Papež bo v tem tednu na veliki četrtek v Lateranski baziliki v Rimu opravil tradicionalno umivanje nog, v petek pa bo sodeloval pri križevem potu v rimskem Koloseju. To bo prvič po več letih, da bo papež navzoč ob tem ritualu. Na velikonočno nedeljo pa bo papež v Vatikanu podelil tradicionalni blagoslov mestu in svetu – urbi et orbi.

papež leon vatikan cvetna nedelja

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mikiki
29. 03. 2026 16.59
kaj pa Papež naredi da ne bi ljudje tako trpeli v totalitarnih režimih-Iran, Severna koreja, Kuba, .....Afrika večina držav kjer se večina izživlja nad manjšinami (muslimani pobijajo in izstrebljajo kristjane) in še bi lahko naštevali.... moli za njih, ves v zlatu in vsem ugodju ter slavi, ne vem kje je tu žrtvovanje, skromnost....
Odgovori
0 0
mario7
29. 03. 2026 16.55
Oranžni to ve?
Odgovori
0 0
Banion
29. 03. 2026 16.50
saj tramp ne moli on pričakuje da bo bog molil k njemu.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Zanikal afero z varuško: Sledil je dramatičen preobrat, ki je presenetil vse
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
zadovoljna
Portal
Princesa razkrila, zakaj nikoli ne nosi poročnega prstana
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
vizita
Portal
Je gluten varen pri Hashimotu? Strokovnjaki opozarjajo na presenetljivo povezavo
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
cekin
Portal
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
moskisvet
Portal
Georgina in Ronaldo razburila z neprimerno objavo
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
dominvrt
Portal
Uspešno gojenje begonij: Od semena do cvetoče lepote v vsakem vrtu
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
okusno
Portal
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
voyo
Portal
Delovna akcija
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615