Papež Frančišek: Benedikt XVI. je zelo bolan

"Spomnite se ga, zelo je bolan, in prosite Gospoda, naj ga tolaži in podpira vse do konca," je dejal papež Frančišek. Podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju pa papež in Sveti sedež nista sporočila.

Na Bavarskem rojeni zaslužni papež Benedikt XVI., ki se je pred izvolitvijo imenoval Joseph Ratzinger, od svojega odstopa leta 2013 živi v relativni osami v vatikanskem samostanu. Že več mesecev je znano, da je fizično šibak in komaj govori.