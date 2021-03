Papež Frančišek bo maševal na stadionu z več tisoč verniki

Papež Frančišek je tretji dan obiska v Iraku obiskal avtonomno regijo Kurdistan. Na stadionu Franso Hariri bo popoldan daroval sveto mašo, ki naj bi se je po napovedih udeležilo do 10.000 ljudi. V Iraku, kjer se soočajo s porastom okužb, se tako bojijo, da bi dogodek postal novo žarišče širjenja koronavirusa.

Papež Frančišek je tokrat obiskal severni del Iraka, ki je bil pred časom pod nadzorom islamske države. Slednja je omenjeno regijo zavzela leta 2014, nato pa so se zvrstili napadi na kristjane in ostale manjšine. V Kurdistanu se je papež srečal s tamkajšnjim predsednikom Necirvanom Barzanijem. Frančišek bo obiskal tudi Mosul, kjer bo molil za žrtve vojne, ki je zahtevala na tisoče mrtvih civilistov. Obiskal bo tudi največjo cerkev v Iraku, ki je bila delno uničena s strani islamske države. Kristjani so se na to območje vrnili, potem ko je bila islamska država premagana. Kasneje bo papež maševal na nogometnem stadionu, po pričakovanjih pa se bo dogodka udeležilo do 10.000 ljudi. Zaradi velikega števila udeležencev se v Iraku bojijo, da bo dogodek postal novo žarišče koronavirusa. V državi se soočajo s porastom okužb v zadnjem mesecu. 84-letni papež in njegovo osebje, ki ga spremlja na obisku, so že prejeli cepivo proti covidu-19, Irak pa je prvo pošiljko prejel šele pretekli teden.

icon-expand Papeža Frančiška so v Iraku sprejeli z navdušenjem. FOTO: AP

Kristjani v Iraku, ki je pretežno muslimanski, so že dlje časa preganjani. Številčno se je njihova skupnost v zadnjih desetletjih zelo skrčila. Nekoč je v Iraku živelo okoli milijon kristjanov, danes jih je po ocenah od 250.000 do 400.000. Polovico med njimi je pripadnikov kaldejske katoliške cerkve in ostalih katoličanov, ostali so protestanti, pripadniki armenske pravoslavne cerkve in drugi. Večina kristjanov je živela v severnoiraški pokrajini Ninive, kjer mnogi še vedno govorijo narečje aramejščine, ki velja za jezik Jezusa Kristusa.

Papežev obisk v Iraku velja tudi za simbolno gesto povezovanja z muslimani. Frančišek je odločen zagovornik povezovanja med različnimi verami in je v preteklosti obiskal že več muslimanskih držav, med njimi Bangladeš, Turčijo, Maroko in Združene arabske emirate. Leta 2019 je z enim glavnih predstavnikov sunitov na svetu, šejkom Ahmedom al Tajebom v Abu Dabiju podpisal dokument o dialogu med kristjani in muslimani.