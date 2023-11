Papež Frančišek bo iz Vatikana izselil svojega največjega kritika

Ta poteza pa je, po mnenju vatikanskega strokovnjaka Christopherja Whita, precej nenavadna. "Običajno upokojeni kardinali po odstopu s položaja še naprej prebivajo v Rimu in pogosto ostanejo dejavni pri liturgijah in ceremonialnih dolžnosti," je pojasnil za BBC. "Izselitev kardinala iz vatikanskega stanovanja predstavlja nov precedens."

Ta nepričakovana odločitev bi lahko sprožila precejšen odziv in poglobila nasprotujoča si mnenja med Vatikanom in ameriško cerkvijo, kjer tudi zdaj ni vse v najlepšem redu, je poudaril.

Papež je nekaj čas bil potrpežljiv do številnih kritik, ki so mu ga namenjali ameriški kritiki, ki imajo bolj konservativno stališče do več vprašanj, a zdi se, da so tokrat končno prestopili vse meje. Že v začetku meseca je odpustil Josepha Stricklanda, konservativnega teksaškega škofa, ki je kritiziral njegove poskuse, da bi Cerkev zavzela naprednejša stališča glede splava, pravic transseksualcev in istospolnih porok. Nekaj mesecev pred tem je članom jezuitskega verskega reda na Portugalskem dejal, da je v ameriški cerkvi "zelo močna, organizirana reakcionarna drža", ki jo je označil za "nazadanjaško".