Papež Frančišek: Bog ima rad tudi najslabše med nami

"Kako pogosto mislimo, da je bog dober, če smo dobri in nas kaznuje, če smo slabi. Ampak ni tak. Kljub vsem našim grehom nas ima še naprej rad," je dejal Frančišek in podal osrednjo temo vsega njegovega vodenja katoliške cerkve, ki se naj manj osredotoča na uveljavljanje svojih pravil, ampak bolj na pomoč tistim, ki so se od njih oddaljili. Med drugim je na primer olajšal pravila za obhajilo ponovno poročenim ločencem, ki je bilo prej prepovedano.

Potomec italijanskih priseljencev v Argentino, ki je lani med polnočnico pridigal proti nenasitnemu pohlepu in potrošništvu, leto prej pa o ljubezni in usmiljenju do beguncev in migrantov, bo imel v sredo zjutraj tradicionalni nagovor in blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi) z osrednjega balkona bazilike sv. Petra, na predvečer novega leta ga čakajo večernice, zjutraj pa pozdrav novemu letu.