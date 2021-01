Tudi papež Frančišek in njegov predhodnik sta se cepila proti covidu-19

"Lahko potrdim, da sta v okviru programa za cepljenje prvi odmerek cepiva proti covidu-19 prejela papež Frančišek in nekdanji papež Benedikt," je povedal Matteo Bruni, tiskovni predstavnik Svetega sedeža.

84-letni Frančišek in 93-letnik Benedikt sta bila cepljena v okviru vatikanskega načrta, po katerem so s cepljenjem pričeli v sredo in nameravajo cepiti približno 5000 prebivalcev in zaposlenih v Vatikanu. Cepivo sta prejela, saj sta zaradi starosti oba bolj ranljiva ob okužbi z novim koronavirusom. Tuji mediji poročajo, da je Frančišek morda bolj ogrožen, saj so mu zaradi bolezni, ko je bil še mladenič, v rodni Argentini odstranili del enega pljučnega krila.

Po drugi strani pa je tudi Benedikt šibak, saj trpi zaradi številnih bolezni, povezanih s starostjo. Najbolj ga ogroža artritis.

Papež Frančišek pa je konec tedna dejal, da bi se morali vsi cepiti. "Ta izbira je etična, saj se igrate s svojim zdravjem, s svojim življenjem, hkrati pa se igrate tudi z življenjem drugih," je dejal za italijansko televizijsko Canale 5.