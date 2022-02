Papež Frančišek: Metanje plastike v morje je zločin

Papež Frančišek, ki je okoljevarstvo postavil za temelj svojega pontifikata, je dejal, da so pred leti k njemu prišli italijanski ribiči in mu povedali, da so v Jadranskem morju našli več ton plastike. Ko jih je srečal naslednjič, so mu povedali, da so našli dvakrat več plastike in se odločili, da jo bodo pomagali odstraniti. "Metanje plastike v morje je kaznivo dejanje. Ubija biotsko raznovrstnost, ubija zemljo, ubija vse," je dodal.

Skrb za ustvarjanje je izobraževanje, v katerega se moramo vključiti, je dejal in citiral pesem brazilskega pevca Roberta Carlosa, v kateri fant vpraša očeta, zakaj reka ne poje več, oče pa odgovori: "Mi smo jo pokončali."

Papež Frančišek je v enournem televizijskem intervjuju ponovil nekatere ključne poudarke svojega papeštva. Obsodil je pretirano uporabo orožja, se zavzemal za obrambo pravic migrantov in obsodil ideološko togost konservativcev v Cerkvi.