Papež Frančišek na obisku v Kazahstanu obsodil rusko invazijo

Papež Frančišek je prosil za konec "nesmiselne in tragične vojne" Rusije v Ukrajini, ko je v torek prispel v nekdanjo sovjetsko republiko Kazahstan, da bi se pridružil verskim voditeljem z vsega sveta v molitvi za mir. "Bog je mir in vedno vodi k miru, nikoli k vojni," je poudaril. Po poročanju tujih tiskovnih agencij gre za kritiko, namenjeno ruskemu patriarhu Kirilu, ki podpira rusko invazijo na Ukrajino in ni prišel na medverski vrh v Nursultanu.

Papež Frančišek je na obisku v kazahstanski prestolnici Nursultan, v okviru njegovega tridnevnega potovanja pa je tudi srečanje s predsednikom Kasimom-Žomart Tokajevim. Danes in jutri se bo udeležil triletnega medverskega srečanja, ki ga sponzorira vlada in na katerem se zbere več kot 100 delegacij muslimanskih, krščanskih, judovskih, budističnih, šintoističnih in drugih verskih skupin iz 50 držav. Kljub poslabšanju zdravja se je 85-letni papež odpravil na pot, ob prihodu pa je bil videti utrujen in v bolečinah. Močno je šepal, zato si je za oporo pomagal s palico, v mestu pa je na večino dogodkov odšel na invalidskem vozičku. Zaenkrat mu zdravniki odsvetujejo vsakršno nadaljnje potovanje.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Frančišek je v govoru najprej pohvalil predanost Kazahstana, ki stremi k raznolikosti in dialogu ter njihov napredek od desetletij stalinistične represije, ko je bil Kazahstan dom več sto tisoč sovjetskih deportirancev. Kazahstan je označil za državo, ki ima temeljno vlogo pri lajšanju konfliktov drugih držav, saj je na odličnem strateškem položaju. Na severu namreč meji na Rusijo, na vzhodu na Kitajsko, dom pa je približno 150 etničnim skupinam, ki govorijo kar 80 različnih jezikov. "Nikoli ne opravičujmo nasilja. Ne dovolimo, da bi sveto postalo orodje profanega. Naj sveto ne bo podpora moči in naj se moč ne podpira s svetim," je poudaril papež v govoru pred verskimi voditelji iz 60 držav. Na medverskem kongresu, posvečenem vlogi verskih voditeljev v duhovnem in družbenem razvoju človeštva v obdobju po pandemiji, je Frančišek dodal, da Bog vedno vodi k miru, in pozval k spodbujanju reševanja konfliktov s srečanji, dialogom in pogajanji namesto s silo, orožjem in grožnjami. Izpostavil je vlogo verstev v soočanju z današnjimi svetovnimi izzivi, ki po njegovih besedah pozivajo vse, predvsem pa verstva, k večji edinosti. Ti izzivi so pandemija, mir, bratsko sprejemanje sočloveka in skrb za okolje.

Ko se je osredotočil na svetovne velesile, je dejal, da je širitev prizadevanj v diplomaciji in dialogu vedno pomembnejša. "In tisti, ki imajo večjo moč v svetu, imajo večjo odgovornost do drugih, zlasti tistih držav, ki so najbolj nagnjene k nemirom in konfliktom," je povedal. "Zdaj je čas, da nehamo stopnjevati rivalstvo in krepiti nasprotujoče si bloke," je dejal. Tokajev je omenil, da je človeštvo na "robu brezna, ko se geopolitične napetosti stopnjujejo, svetovno gospodarstvo trpi, rastoča verska in etnična nestrpnost pa postaja nova normalnost." Obljubil je, da bo spoštoval zahodne sankcije proti Rusiji, hkrati pa poskušal ohraniti tesne vezi z Moskvo, ki predstavlja pomembno gospodarsko partnerico in zaveznico. Najbolj zaželeno srečanje, ki se je pričakovalo ob tem obisku, pa tokrat ni obrodilo sadov. Na koncu konference naj bi se papež Frančišek srečal s patriarhom Ruske pravoslavne cerkve, toda patriarh Kiril je prejšnji mesec svojo prisotnost odpovedal.

icon-expand Patriarh Kiril FOTO: AP