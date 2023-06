Papež Frančišek na operacijo trebušne kile

Iz Vatikana so še sporočili, da bo Frančišek po operaciji v bolnišnici ostal več dni, da bo lahko popolnoma okreval. Frančišek je bil že v torek v kliniki Gemelli, kjer je opravil vnaprej predvidene kontrolne preglede.

Pri 86-letnem papežu naj bi ob splošni narkozi opravili operacijo z odprto trebušno steno, da bi preprečili zaporo črevesja, je dejal vodja tiskovnega urada Svetega sedeža Matteo Bruni . Povedal je še, da je operacija nujna zaradi ukleščene trebušne kile, ki Frančišku povzroča bolečine in druge težave.

Papež je konec marca tri dni preživel v bolnišnici Gemelli na zdravljenju zaradi bronhitisa. Takrat so iz Vatikana sprva sporočili, da je šlo za vnaprej načrtovane preglede, pozneje pa se je izkazalo, da so ga v bolnišnico odpeljali zaradi težav z dihanjem. Papež se je v Vatikan vrnil pravočasno za praznovanja velikega tedna in velike noči.

Konec maja pa je Frančišek zaradi povišane telesne temperature za en dan odpovedal uradne avdience in obveznosti. V zadnjem času se vse pogosteje sooča z različnimi zdravstvenimi težavami, vendar za zdaj kljub ugibanjem ni nakazal, da bi nameraval odstopiti s položaja vodje Katoliške cerkve tako kot njegov predhodnik Benedikt XVI.