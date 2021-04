Papež Frančišek nad korupcijo v Vatikanu: vrednost daril omejena na okoli 40 evrov

S ciljanjem na velike in manjše 'finančne zadeve' – od nepremičnin in naložb do daril, povezanih z delom, ki jih prejme kdorkoli od zaposlenih v Vatikanu – namerava papež "uskladiti Cerkev z najboljšimi praksami boja proti korupciji in finančne preglednosti" .

Odlok prav tako zahteva, da vse višje vodstvo in vatikanski upravniki podpišejo izjavo, v kateri navedejo, da zaradi zločinov, ki vključujejo korupcijo, goljufije, izkoriščanje mladoletnikov, trgovino z ljudmi, terorizem, pranje denarja in davčno utajo, še nikoli niso bili v preiskavi. Zagotoviti morajo, da jim zaradi s tem povezanih kaznivih dejanj še nikoli niso sodili in jih posledično spoznali za krive ali nedolžne. Izjavo bodo morali vsaki dve leti 'posodobiti', poroča The New York Times.

Konec 'skrivanju' denarja v davčne oaze

Osebju, zaposlenemu na višjih položajih, so odslej prepovedana nakazila denarja v davčne oaze ali podjetjem s sedeži v državah, znanih po pranju denarja. V lasti ne smejo imeti nobenih premičnin, ki bi bile kupljene s sredstvi iz nezakonite dejavnosti, prav tako je prepovedano vlaganje v nepremičnine z denarjem, ki bi izhajal iz kakršnihkoli kaznivih dejanj. Z novim odlokom cerkveni uradniki ne morejo več posedovati delnic ali deleža v podjetjih, katerih politika delovanja je v nasprotju s cerkveno družbeno doktrino.

V zadnjem finančnem izkazu je vatikanska banka sicer navedla, da se je v svojih politikah upravljanja in naložb zavzela za "etična in družbena načela katoliškega nauka". Številne nacionalne škofovske konference, vključno s Konferenco katoliških škofov ZDA, so sprejele podobne smernice.