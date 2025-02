'Papež je vstal, zajtrkoval in bral časopise'

"Že drugič ni več govora o kritičnem stanju, " so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa navedli viri, ki so ocenili, da bi lahko rekli, da je papež izven najbolj kritične faze in "da smo se vrnili k stanju, ki je bilo prej opisano kot kompleksna klinična slika".

V četrtek zvečer so iz tiskovnega urada Svetega sedeža sporočili, da se zdravstveno stanje papeža Frančiška izboljšuje in da je na poti okrevanja. Nadaljeval je zdravljenje z visokim pretokom kisika in ventilacijsko masko. Dodali pa so, da je za določitev prognoze potrebnih še nekaj dni klinične stabilnosti.

Danes dopoldne so sporočili, da je tudi zadnja noč minila mirno. Po zajtrku je papež danes bral časopise ter nadaljeval s predpisanim zdravljenjem.

88-letnega papeža, ki Katoliško cerkev vodi od leta 2013, so v rimsko bolnišnico Gemelli sprejeli 14. februarja. Sprva so mu diagnosticirali bronhitis, ki se je nato razvil v obojestransko pljučnico.