Papež Frančišek: Okrutna ruska invazija morda na nek način izzvana.

Papež je rusko uporabo plačancev, med katerimi so tudi Čečeni in Sirci, označil za nezaslišano, vendar glede vojne v Ukrajini ni želel razlikovati med dobrim in zlim, je njegove besede povzel italijanski časnik La Stampa, ki je poročal o papeževem pogovoru z uredniki evropskih jezuitskih revij.

V pogovoru z uredniki jezuitskih medijev je dejal, da situacija v Ukrajini ni črno-bela in da je bil napad "morda na nek način izzvan", poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Frančišek je dejal, da sicer ni naklonjen ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, vendar pa nasprotuje temu, da se zapleteni konflikt zreducira na razlikovanje med dobrim in zlim. Hkrati je izrazil upanje, da se bo septembra v Kazahstanu srečal z voditeljem Ruske pravoslavne cerkve patriarhom Kirilom.

Papež se je sicer s patriarhom srečal tik pred začetkom vojne. "Povedal mi je, da je zelo zaskrbljen zaradi Natovega ravnanja. Vprašal sem ga, zakaj, in odgovoril mi je, da lajajo pred vrati Rusije in ne razumejo, da Rusija nobeni tuji sili ne dovoli, da se ji približa. Takšne razmere bi lahko privedle do vojne," je papež opisal takraten pogovor.