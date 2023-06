Papež Frančišek po operaciji zapustil bolnišnico: 'Še vedno sem živ'

Papeža Frančiška so minulo sredo operirali zaradi ukleščene trebušne kile, da bi preprečili zaporo črevesja. Že kmalu po tem so iz bolnišnice sporočili, da je triurni poseg prestal brez zapletov in da je dobro prenesel tudi splošno anestezijo. To je bilo sicer njegovo tretje bivanje v bolnišnici od leta 2021.

Od svoje izvolitve leta 2013 je imel Frančišek že vrsto zdravstvenih težav, od težav s kolki, bolečin v kolenih in povečane telesne teže do vnetja debelega črevesja in okužbe dihal.