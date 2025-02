Papež Frančišek preživel mirno noč v bolnišnici

V ponedeljek zvečer so iz tiskovnega urada Svetega sedeža sporočili, da so izboljšave zdravstvenega stanje pokazali tudi nekateri laboratorijski testi. Terapijo s kisikom medtem nadaljujejo, vendar z nekoliko zmanjšanim pretokom in deležem kisika.

Papeža Frančiška, ki katoliško cerkev vodi od leta 2013, so v bolnišnico sprejeli 14. februarja. Sprva so mu diagnosticirali bronhitis, vendar se je ta razvil v pljučnico. V soboto je papež utrpel tudi dolgotrajno dihalno stisko. V preteklih dneh je zaradi slabokrvnosti dobil transfuzijo krvi, odkrili pa so mu tudi blago odpoved ledvic.