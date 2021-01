Papež Frančišek razglasil dan starih staršev in ostarelih

Papež Frančišek je sporočil, da bo Katoliška cerkev vsako četrto nedeljo v juliju praznovala dan starih staršev in ostarelih. Kot je dejal v redni tedenski molitvi, je starost darilo, starejši pa so vez med generacijami, na mlade prenašajo življenjske izkušnje, vendar so pogosto pozabljeni.

"Na babice in dedke pogosto pozabljamo," je v tedenski molitvi opozoril 84-letni papež Frančišek in dodal, da je starost darilo. "Stari starši lahko sanjajo s svojimi vnuki. Otroci in mladostniki lahko dobijo moč pri svojih starih starših," je še dejal. Frančišek bo na prvi svetovni dan starih staršev in ostarelih 25. julija v baziliki svetega Petra vodil večerno mašo ob upoštevanju epidemioloških ukrepov, so sporočili iz Vatikana. icon-expand Papež Frančišek je sporočil, da bo Katoliška cerkev vsako četrto nedeljo v juliju praznovala dan starih staršev in ostarelih. FOTO: AP 84-letni papež je tokrat znova molil v knjižnici apostolske palače. Običajno moli z okna palače vernikom na Trgu svetega Petra, kjer se je danes znova zbralo več skupin romarjev in vernikov.