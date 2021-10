Papež Frančišek začel posvetovanje o reformi Cerkve

Nekateri katoličani upajo, da bo to privedlo do sprememb pri vprašanjih, kot so posvečenje žensk, poročeni duhovniki in istospolni odnosi. Drugi se bojijo, da bo to spodkopalo načela Cerkve. Pravijo namreč, da bi lahko osredotočenost na reforme odvrnila od vprašanj, s katerimi se sooča Cerkev, kot sta korupcija in upadanje obiskanosti.

Posvetovalni postopek, imenovan "Za sinodalno cerkev: obhajilo, sodelovanje in poslanstvo", bo potekal v treh stopnjah. V "fazi poslušanja" bodo ljudje v župnijah in škofijah lahko razpravljali o številnih vprašanjih. Papež Frančišek je dejal, da je pomembno slišati tiste, ki so bili pogosto na obrobju lokalnega cerkvenega življenja, kot so ženske, pastoralni delavci in člani posvetovalnih teles. V "celinski fazi" se bodo zbrali škofje, ki bodo razpravljali in formalizirali svoje ugotovitve. V "univerzalni fazi", oktobra 2023, pa bo potekalo enomesečno srečanje škofov v Vatikanu. Papež naj bi nato napisal apostolsko spodbudo, v kateri bo predstavil svoja stališča in odločitve o obravnavanih vprašanjih.

Je pa papež Frančišek v pogovorih o sinodi opozoril pred tem, da bi proces postal intelektualna vaja, ki ne bi obravnavala vprašanj v resničnem svetu, s katerimi se srečujejo katoličani, in "skušnjava do samozadovoljstva", ko gre za razmislek o spremembah.

Pobudo je že pohvalil progresivni časopis National Catholic Reporter s sedežem v ZDA, ki je dejal, da čeprav proces morda ni popoln, "bo Cerkev bolj verjetno zadovoljila potrebe božjega ljudstva z njim kot brez njega". Vendar je teolog George Weigel v konservativni ameriški katoliški reviji First Things skeptičen, kako bi "dve leti samoreferenčnega katoliškega klepetanja" obravnavalo tudi druge probleme Cerkve, na primer tiste, ki se "množično oddaljujejo od vere".