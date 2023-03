Papež Frančišek: Želim obiskati Kijev, vendar le pod pogojem, da grem tudi v Moskvo

V pogovoru za nedeljsko izdajo časnika Il Fatto quotidiano je Frančišek spregovoril o kugi "korupcije, zaradi katere gnije duša". "V Cerkvi, tako kot v politiki in družbi nasploh, se moramo vedno paziti velike nevarnosti korupcije," je dejal. Po njegovih besedah je velika grožnja tudi mafija. "Mafijci imajo na rokah kri. Trgujejo z orožjem in mamili. Ubijajo mlade ljudi in družbo. Ubijajo prihodnost. Jasno moramo povedati, da za mafijo ni prostora v Cerkvi," je dejal Frančišek.

V načrtu ima še nekaj potovanj v tujino. Od 28. do 30 aprila bo tako na obisku na Madžarskem, kot prvi pa se je prek spleta prijavil tudi na mednarodni katoliški svetovni dan mladih, ki bo od 1. do 6. avgusta v Lizboni.

Prvo desetletje Frančiškovega pontifikata je minilo v znamenju odločnega boja proti spolnim zlorabam otrok, ki že leta pretresajo rimskokatoliško cerkev. Papež si prizadeva za ozaveščanje o tem in za boljšo zaščito otrok, leta 2014 je ustanovil komisijo za zaščito otrok. Nedavno je sicer priznal, da v kuriji še obstajajo nasprotniki njegovega boja na tem področju . "Obstaja odpor, vendar z vsakim novim korakom raste zavedanje, da je to prava pot," je dejal.

Frančišek se je lotil tudi preglednosti vatikanskih financ, po tem, ko je bil Vatikan zaradi spornih finančnih poslov in zapravljanja denarja vernikov v preteklosti večkrat tarča kritik. Uvajanje sodobnih metod glede porabe sredstev in ravnanja z donacijami je v nekaterih delih kurije naletelo na zadržke.

Na sedežu katoliške cerkve s skoraj 3000 zaposlenimi je reorganiziral dikasterije in sprejel revolucionarno odločitev, da lahko katero koli vatikansko službo vodijo tudi krščeni laiki, tako moški kot ženska, kar je bilo dotlej rezervirano za duhovnike. Kritiki, med katerimi so tako konservativci kot liberalci, trdijo, da bo reforma okrepila absolutno moč papeža nad kurijo, posamezni organi in zlasti njihovi vodje, prefekti, pa bodo izgubili vpliv v cerkveni upravi.

Konservativni kardinali in nadškofi Frančišku med drugim očitajo, da seje zmedo z rahljanjem pravil o vprašanjih, kot sta istospolna usmerjenost in ponovna poroka po ločitvi, hkrati se preveč osredotoča na probleme, kot so podnebne spremembe in gospodarska neenakost.

Frančišek je dal prednost državam, ki niso v ospredju

V prvem desetletju pontifikata je Frančišek obiskal 60 držav po vsem svetu in prepotoval skoraj 410.000 kilometrov. Pri tem je dal prednost državam, ki običajno niso v ospredju, kot so Mjanmar, Irak in Madagaskar, ter ljudem z družbenega roba.

Opravil je tudi več kot 35 potovanj v Italiji. Najprej pa je papež, sin izseljencev, julija 2013 obiskal južnoitalijanski otok Lampedusa, vstopno točko v Evropo za številne migrante.