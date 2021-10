Papež Janez Pavel I. bo razglašen za blaženega

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Župnik in šofer avtobusa prideta istočasno v nebesa. Sveti Peter jima dodeli sobo. Župnik ima vso umazano, nima postelje, samo odejo … Šofer pa dobi lepo, prenovljeno sobo z volančki, posteljo … Župnik se gre pritožit svetemu Petru. Ta pa mu reče: ''Ko si ti imel mašo, so vsi spali, ko pa je šofer vozil, so vsi molili!''