Papež kritičen do Izraela: 'Skrbno je treba raziskati dogajanje v Gazi'

"Po mnenju nekaterih strokovnjakov ima dogajanje v Gazi značilnosti genocida," je zapisal papež v svoji prihajajoči knjigi, odlomek pa je bil objavljen v uradnem glasilu Svetega sedeža Vatican News. "To bi bilo treba skrbno raziskati in ugotoviti, ali ustreza tehnični opredelitvi, ki so jo oblikovali pravniki in mednarodna telesa."

Ozrl se je tudi na mnoge Palestince, redki so namreč uspeli Gazo zapustiti, skoraj celotno več kot dvomilijonsko prebivalstvo pa te sreče ni imelo, zato se zdaj soočajo s pomanjkanjem dobesedno vsega - hrane, vode, sanitetnih pripomočkov in zdravil. "Mislim predvsem na tiste, ki zapuščajo Gazo sredi lakote, ki je prizadela njihove palestinske brate in sestre, saj je na njihovo ozemlje težko dostaviti hrano in pomoč."