Papež Frančišek 'blagoslovil' kulinarične in spolne užitke

"Užitek prihaja neposredno od Boga. Ni ne katoliški ne krščanski ne karkoli drugega, je preprosto božanski," je dejal Frančišek v pogovoru z italijanskim pisateljem in gurmanom Carlom Petrinijem. Dodal je, da je Cerkev vedno obsojala nečloveški, surov in vulgaren užitek, po drugi strani pa je vedno sprejemala človeški, zmeren in moralen užitek. "Užitek v hrani je namenjen ohranjanju zdravja, spolni užitek pa polepša ljubezen in zagotavlja nadaljevanje vrste," je pojasnil.

Papež, ki se je kot Jorge Bergoglio rodil v Argentini, je priznal, da je v preteklosti v Cerkvi obstajala "pretirana moralnost", ki zanika užitek, a ob tem menil, da gre za "napačno interpretacijo sporočila krščanstva". Ta je po njegovem mnenju povzročila veliko škodo, ki se jo v nekaterih primerih močno občuti še danes.

"Tako uživanje v hrani kot v spolnosti prihajata od Boga," je še dejal poglavar katoliške cerkve, ki ima po svetu 1,3 milijarde vernikov.