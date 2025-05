Prva papeževa maša: Cerkev mora biti svetilnik v nemirnih časih

Novoizvoljeni papež je v svoji prvi pridigi opozoril, da mora Cerkev doseči področja, kjer vlada "pomanjkanje vere" in kjer ljudje dajejo prednost "tehnologiji, denarju, uspehu, moči ali užitku". Hkrati je obžaloval, da se vera v Boga v mnogih okoljih dojema kot "absurdna", vernikom pa se posmehujejo in jih prezirajo.

Kardinali so v četrtek v četrtem krogu glasovanja za novega papeža izbrali 69-letnega ameriškega kardinala Roberta Francisa Prevosta, ki si je izbral ime Leon XIV. Postal je 267. papež, duhovni poglavar 1,4 milijarde katoličanov na svetu in naslednik argentinskega papeža Frančiška.

69-letni papež iz ZDA je vodil mašo v navzočnosti kardinalov, in sicer 133 kardinalov elektorjev, ki so ga izbrali za naslednika papeža Frančiška, kot tudi starejših od 80 let, ki niso bili upravičeni do sodelovanja na konklavu.

"Bog me je z vašo izvolitvijo poklical" , da bi bil "zvesti upravitelj" Cerkve, zato da bi bila lahko "barka odrešenja, ki pluje po vodah zgodovine, in svetilnik, ki osvetljuje temne noči tega sveta" , je dejal med mašo v Sikstinski kapeli, ki jo je v živo prenašal Vatican News.

Papež Leon XIV. bo očitno poskušal povezovati različne struje v Cerkvi

Glede na hitro izvolitev papeža Leona XIV. je bila očitno med kardinali velika enotnost glede podobe novega papeža, je na novinarski konferenci dejal predsednik SŠK Andrej Saje. Pozna ga kot umirjenega človeka z izjemno širino, zato domneva, da bo poskušal povezovati različne struje v Cerkvi. Izpostavil je veliko željo po obisku papeža v Sloveniji.

Saje je na novinarski konferenci dan po izvolitvi novega papeža ponovil, da se Katoliška cerkev na Slovenskem veseli programskih sporočil novega papeža, ki je v svojem prvem nagovoru na balkonu vatikanske bazilike sv. Petra večkrat izpostavil sporočilo miru.

"Poznamo ga kot umirjenega, prijetnega človeka, kar iz njega dela tudi diplomata, ko je to potrebno," je dejal. Glede na to, kar o papežu vemo, tako Saje domneva, da bo ubral umirjeno linijo, "da bo poskušal uravnotežiti in povezovati različne struje, kar je danes v Cerkvi zelo pomembno, da ne bo šlo preveč v levo, da ne bo šlo preveč v desno, skratka, da se ohrani edinost Cerkve". Ob tem je izpostavil, da papež uči katoliški nauk, ki je v skladu z naukom celotne Cerkve in zborom škofov, torej ne gre za "njegovo osebno mnenje".

Ocenil je, da Robert Francis Prevost, ki je bil v četrtek izvoljen za papeža, ni tipičen Američan glede na to, da je bil veliko časa v Peruju, da so njegovi starši iz Ekvadorja in francosko-italijanskih korenin. "Tudi ni spregovoril v angleškem jeziku, kar je zanimivo, ker večina sveta danes govori angleško, nagovoril pa je v španščini vernike v svoji bivši škofiji," je spomnil.

Izpostavil je papeževo izjemno širino, saj je študiral matematiko, teologijo in cerkveno pravo v Rimu. Kot prefekt dikasterija za škofe je imel pogled na globalnost Cerkve in tudi globoko zaupanje papeža Frančiška, je dejal Saje. Ena papeževih prvih nalog bo imenovanje novih predstojnikov dikasterijev, saj so s smrtjo papeža Frančiška ugasnile skoraj vse službe v Rimu, v naslednjih dneh pa bomo videli tudi odločitve novega papeža glede prvih potovanj v tujino, je še dodal.

Saje je priznal, da izvolitve Prevosta za papeža ni pričakoval. Med lanskim osebnim srečanjem z njim pa je opazil, da je zelo pozoren, sočuten, pripravljen poslušati. Prevosta je zanimalo, kako živi Cerkev v Sloveniji, kako so ljudje, kako konkretno delujejo župnije, kako je z versko svobodo in druge vsakdanje stvari. "Iz tega vidika sem bil zelo vesel, da je bil imenovan na to mesto, ker se mi zdi, da bo resnično človek za ta čas, ko potrebujemo sočutje, pozornost," je dejal.

Na vprašanje, ali papeža vežejo kakšne vezi s Slovenijo, je odgovoril, da je bil na sedanjem Vodnikovem trgu v Ljubljani v preteklosti avguštinski samostan, torej samostan redovnikov, ki jim novi papež pripada, a je bil ukinjen z jožefinskimi reformami. V Sloveniji zdaj avguštincev ni, imamo pa druge redove, zato Saje verjame, da bodo papežu izkušnje meniškega življenja, vodstvene službe in medkulturne izkušnje "izjemno pomagale, da bo bolje razumel v končni fazi tudi nas Slovence".

Izpostavil je, da so pričakovanja in želje po papeževem obisku v Sloveniji, ki ga v preteklih dveh pontifikatih ni bilo, velike. "Obisk je seveda stvar dogovora z Republiko Slovenijo, z državnimi oblastmi. Do sedaj so zadnje vlade in predsedniki Republike Slovenije večkrat izrazili povabilo papežu, tako Frančišku kakor tudi Benediktu XVI., in verjamemo, da bodo to povabilo tudi ponovili in da se bomo tudi dogovorili med seboj in s svetim sedežem, da bo neka priložnost, da pride tudi v Slovenijo," je dejal Saje.

Vendar morajo biti za to po njegovih besedah ustvarjeni tudi pravi pogoji. "Ni dovolj samo, da se slikamo, da imamo neko sveto mašo," je opozoril. Kot je pojasnil, se mora v družbi zgoditi nek premik, da bo odprta za duhovne vrednote in za poslanstvo Katoliške cerkve, pomemben pa je tudi nek konkreten razlog za obisk, kot je denimo razglasitev svetnika ali pomembna obletnica.