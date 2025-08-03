Svetli način
Tujina

Papež Leon XIV. daroval mašo pred več kot milijon romarji

Rim/Vatikan, 03. 08. 2025 12.14 | Posodobljeno pred 7 dnevi

Avtor
A.K. , STA
Papež Leon XIV. jev Rimu daroval mašo ob jubileju mladih, kar predstavlja vrhunec in hkrati zaključek romanja, ki je privabilo katoličane iz vsega sveta. Današnje maše na prostem se je po navedbah Vatikana udeležilo več kot milijon ljudi, večinoma mladih.

Več kot milijon romarjev iz 146 držav se je danes zbralo pri maši na univerzitetnem kampusu Tor Vergata na obrobju italijanske prestolnice. Med romarji so bili tudi številni mladi iz Slovenije.

Papež je davi s helikopterjem pristal na prostranem odprtem območju, nato pa si je v papamobilu ogledal prizorišče in pozdravil zbrane romarje, ki so v Rim prišli na jubilej mladih, največji dogodek v okviru svetega leta katoliške cerkve.

Mnogi so se na kraju zbrali že v soboto, poslušali glasbo, molili in se družili. Večina udeležencev je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP spala na tleh v šotorih, spalnih vrečah ali podlogah in čakala na nedeljsko mašo.

Leon je danes ob prihodu vsem navzočim zaželel "dobro jutro" v italijanščini, angleščini, španščini, francoščini in nemščini. Med mladimi je bil med vožnjo v papamobilu deležen navdušenih vzklikov in bučnega aplavza, nekateri so mu metali plišaste živali, zastave in majice, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Med današnjo mašo je Leon mlade spomnil, da je Jezus naše upanje, in jih pozval, naj se "z Gospodom podajo na pustolovščino proti večnosti", saj Gospod "nežno trka" na vrata njihove duše, je objavil spletni portal Vatican News.

Za Leona XIV., ki je pred tremi meseci nasledil pokojnega papeža Frančiška, je bil to najbolj množičen dogodek doslej v njegovem pontifikatu.

Papež je že v soboto zvečer vodil molitev na prostem, ki se je je po podatkih Vatikana udeležilo 800.000 ljudi. "Iščite pravičnost, da bi ustvarili bolj human svet. Služite revnim in tako pričajte o dobrem, ki si ga vedno želimo od svojih bližnjih," je Leon dejal v svojem nagovoru.

Teden dni trajajoč dogodek je bil za Vatikan ogromen podvig, saj je bilo v Rimu večino tedna pol milijona mladih romarjev.

Mestna policija je ob velikem številu romarjev in spričo napetih mednarodnih razmer uvedla dodatne varnostne ukrepe. Pri podpori dogodka je sodelovalo 13.000 ljudi, vključno s 3000 prostovoljci civilne zaščite in tisoč policisti.

papež mladi maša
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mac-tat
03. 08. 2025 15.09
+2
Če te je kaj v hlačah, bi lahko s pomočjo UI napisal kaj to pomeni. "Heretik je nekdo, ki uči ali verjame v herezijo – to je "kriva vera", torej verski nauk, ki odstopa od uradne doktrine" -pametnjakovič-
ODGOVORI
2 0
Sixten Malmerfelt
03. 08. 2025 13.36
+1
Če je vsak je dal 1 ojro in ima cerkev en milijonček!
ODGOVORI
2 1
jedupančpil
03. 08. 2025 19.43
mnogo več .)
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
03. 08. 2025 12.34
+1
Ta je pa čisto nasprotje Frančiška ki je bil heretik
ODGOVORI
1 0
