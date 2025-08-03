Papež Leon XIV. daroval mašo pred več kot milijon romarji

Papež je davi s helikopterjem pristal na prostranem odprtem območju, nato pa si je v papamobilu ogledal prizorišče in pozdravil zbrane romarje, ki so v Rim prišli na jubilej mladih, največji dogodek v okviru svetega leta katoliške cerkve.

Več kot milijon romarjev iz 146 držav se je danes zbralo pri maši na univerzitetnem kampusu Tor Vergata na obrobju italijanske prestolnice. Med romarji so bili tudi številni mladi iz Slovenije.

Mnogi so se na kraju zbrali že v soboto, poslušali glasbo, molili in se družili. Večina udeležencev je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP spala na tleh v šotorih, spalnih vrečah ali podlogah in čakala na nedeljsko mašo.

Leon je danes ob prihodu vsem navzočim zaželel "dobro jutro" v italijanščini, angleščini, španščini, francoščini in nemščini. Med mladimi je bil med vožnjo v papamobilu deležen navdušenih vzklikov in bučnega aplavza, nekateri so mu metali plišaste živali, zastave in majice, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Med današnjo mašo je Leon mlade spomnil, da je Jezus naše upanje, in jih pozval, naj se "z Gospodom podajo na pustolovščino proti večnosti", saj Gospod "nežno trka" na vrata njihove duše, je objavil spletni portal Vatican News.

Za Leona XIV., ki je pred tremi meseci nasledil pokojnega papeža Frančiška, je bil to najbolj množičen dogodek doslej v njegovem pontifikatu.

Papež je že v soboto zvečer vodil molitev na prostem, ki se je je po podatkih Vatikana udeležilo 800.000 ljudi. "Iščite pravičnost, da bi ustvarili bolj human svet. Služite revnim in tako pričajte o dobrem, ki si ga vedno želimo od svojih bližnjih," je Leon dejal v svojem nagovoru.

Teden dni trajajoč dogodek je bil za Vatikan ogromen podvig, saj je bilo v Rimu večino tedna pol milijona mladih romarjev.

Mestna policija je ob velikem številu romarjev in spričo napetih mednarodnih razmer uvedla dodatne varnostne ukrepe. Pri podpori dogodka je sodelovalo 13.000 ljudi, vključno s 3000 prostovoljci civilne zaščite in tisoč policisti.