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Papež Leon XIV. po operaciji napovedal postopno vrnitev k dolžnostim

Vatikan, 18. 10. 2026 14.12 pred 59 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Vrnitev papeža Leona XIV. po operaciji

Papež Leon XIV. je prvič po operaciji zaradi pljučnega raka javno nastopil na Trgu svetega Petra v Vatikanu, kjer je nagovoril več tisoč vernikov in napovedal, da bo postopoma nadaljeval svoje dejavnosti. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so v zadnjih dneh molili zanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

71-letni papež se je nasmejan pojavil na oknu apostolske palače, kjer so ga verniki pozdravili z vzkliki "Viva il papa!" oziroma "Živeli Papež!". Govoril je normalno in po videzu ni kazal očitnih znakov slabega počutja. Iz rimske bolnišnice Gemelli so ga odpustili v soboto, pet dni po operaciji, med katero so mu odstranili del desnega pljučnega krila.

"Ko sem prebrodil to občutljivo obdobje, bom zdaj postopoma nadaljeval svoje dejavnosti," je dejal papež Leon XIV. Zahvalil se je vsem, ki so ga podpirali z molitvijo, in poudaril, da je v času zdravljenja čutil njihovo bližino.

Zdravniki so papežu med drugim dovolili obisk Latinske Amerike prihodnji mesec. Načrtovano potovanje med 6. in 17. novembrom naj bi ga vodilo v Urugvaj, Argentino in Peru, kjer je kot misijonar preživel dve desetletji.

Papežev kirurg Stefano Margaritora je za vatikanski medij Vatican News povedal, da po njegovem mnenju ni kliničnih razlogov, zaradi katerih potovanje ne bi moglo biti izvedeno. Papeževo stanje je označil za "povsem zadovoljivo" in ocenil, da bo za popolno okrevanje potreboval še približno deset dni.

Tumor so odkrili po naključju med rutinskim rentgenskim slikanjem trebuha, ki je zajelo tudi spodnji del desnega pljučnega krila. Kirurg je operacijo označil za rutinsko, pohvalil pa je papeževo zavzetost pri okrevanju. Rezultati preiskav, ki naj bi pokazali, ali se je rak razširil, še niso znani, navaja AFP.

Papež je med okrevanjem že nadaljeval del svojih dolžnosti. V petek je po telefonu govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ga pozval k prekinitvi ognja v mestu Oleški na območju Ukrajine, ki je pod rusko okupacijo.

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