Papež Leon XIV. razburil Belo hišo

Papež Leon XIV. je s svojimi izjavami razburil Belo hišo. Ko so ga prosili za komentar odločitve kardinala iz njegovega rodnega Chicaga, da tamkajšnjemu senatorju Dicku Durbinu za dolgoletno pomoč priseljencem podeli nagrado za življenjsko delo, je marsikoga presenetil z odgovorom.

"Nekdo, ki pravi, da je proti splavu, hkrati pa podpira smrtno kazen, ni 'pro-life'. Tudi za nekoga, ki pravi, da je proti splavu, a se strinja z nehumanim ravnanjem z migranti, ne vem, če je 'pro-life'," je dejal.

Z izrazom 'pro-life' v ZDA označujejo politiko zavzemanja za življenje, kar pa se ponavadi začne in konča pri zavzemanju za prepoved splava. Durbin to pravico glasno zagovarja, zato so konservativni škofje menili, da nagrade ne bi smel prejeti. Kmalu po papeževih izjavah jo je sicer tudi sam zavrnil.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, ki je katoličanka, je v sredo v odgovoru na vprašanje zavrnila papeževo kritiko. "Zanikam, da v ZDA pod to administracijo nehumano ravnamo s priseljenci," je dejala novinarjem. "Ta administracija si prizadeva državne zakone uresničevati na najbolj human mogoč način in spoštujemo zakon," je dodala. Menila pa je, da je do nehumane obravnave migrantov prihajalo v času Trumpovega predhodnika Joeja Bidna, ko je južno mejo z Mehiko prečkalo rekordno število ljudi.

Papež Leon XIV. je sicer že več mesecev pred izvolitvijo na položaj, na katerem je maja letos nasledil Frančiška, na družbenih omrežjih kritiziral predsednika in podpredsednika ZDA Donalda Trumpa in JD Vancea, ki je prav tako katolik, zlasti pri vprašanjih priseljevanja.