Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Papež Leon XIV. razburil Belo hišo

Chicago, 02. 10. 2025 12.59 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D.L. , STA
Komentarji
20

Papež Leon XIV. je s kritiko ameriške politike do migrantov in smrtne kazni razburil Belo hišo. Izjavil je, da tisti, ki podpirajo smrtno kazen in nehumano ravnanje z migranti, niso 'pro-life'. Tiskovna predstavnica Bele hiše je njegovo kritiko zavrnila in zagotovila, da administracija spoštuje zakone in ravna humano.

Papež Leon XIV.
Papež Leon XIV. FOTO: Profimedia

Papež Leon XIV. je s svojimi izjavami razburil Belo hišo. Ko so ga prosili za komentar odločitve kardinala iz njegovega rodnega Chicaga, da tamkajšnjemu senatorju Dicku Durbinu za dolgoletno pomoč priseljencem podeli nagrado za življenjsko delo, je marsikoga presenetil z odgovorom. 

"Nekdo, ki pravi, da je proti splavu, hkrati pa podpira smrtno kazen, ni 'pro-life'. Tudi za nekoga, ki pravi, da je proti splavu, a se strinja z nehumanim ravnanjem z migranti, ne vem, če je 'pro-life'," je dejal. 

Z izrazom 'pro-life' v ZDA označujejo politiko zavzemanja za življenje, kar pa se ponavadi začne in konča pri zavzemanju za prepoved splava. Durbin to pravico glasno zagovarja, zato so konservativni škofje menili, da nagrade ne bi smel prejeti. Kmalu po papeževih izjavah jo je sicer tudi sam zavrnil. 

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, ki je katoličanka, je v sredo v odgovoru na vprašanje zavrnila papeževo kritiko. "Zanikam, da v ZDA pod to administracijo nehumano ravnamo s priseljenci," je dejala novinarjem. "Ta administracija si prizadeva državne zakone uresničevati na najbolj human mogoč način in spoštujemo zakon," je dodala. Menila pa je, da je do nehumane obravnave migrantov prihajalo v času Trumpovega predhodnika Joeja Bidna, ko je južno mejo z Mehiko prečkalo rekordno število ljudi.

Papež Leon XIV. je sicer že več mesecev pred izvolitvijo na položaj, na katerem je maja letos nasledil Frančiška, na družbenih omrežjih kritiziral predsednika in podpredsednika ZDA Donalda Trumpa in JD Vancea, ki je prav tako katolik, zlasti pri vprašanjih priseljevanja.

papež Leon XIV. Bela hiša migranti pro-life smrtna kazen ameriška politika
Naslednji članek

AMZS odsvetuje nakup dveh nevarnih otroških sedežev

Naslednji članek

Napadalec na sinagogo naj bi bil oborožen z nožem in bombo: najmanj dva mrtva

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nora_ovca
02. 10. 2025 16.06
Kurjači čarovnic se oglašajo. Ja, dovolj je bilo, da je mož rekel, da je žena čarovnica, pa je šla v ogenj. In oni sedaj pametujejo o pro life.
ODGOVORI
0 0
nelika123
02. 10. 2025 16.05
Zanimiva morala.Se pravi ce si za svobodo,ne smes biti proti dosmrtnim kaznim
ODGOVORI
0 0
M_teoretik
02. 10. 2025 16.05
A je Tramp že jzjavu, da je Leon precenjen!?
ODGOVORI
0 0
Apostol1
02. 10. 2025 15.59
+0
Bravo za ta prispevek in bravo za Papeža Leona
ODGOVORI
3 3
Artechh
02. 10. 2025 15.56
+5
Kaj točno ima pro-life z ilegalnimi migracijami?
ODGOVORI
5 0
Aktivna državljanka
02. 10. 2025 15.50
-2
Bravo papež, si se pa zameril SDS in NSI.
ODGOVORI
5 7
Mk791
02. 10. 2025 16.06
Mislim da bo tudi to nekako prebolel
ODGOVORI
0 0
Yon Dan
02. 10. 2025 15.44
-8
Kdo se zmeni za mnenje tega satanista.
ODGOVORI
3 11
devlon
02. 10. 2025 15.36
+2
to pomeni, da je za festival filma..
ODGOVORI
2 0
Slovenska pomlad
02. 10. 2025 15.31
-1
Pameten mož.
ODGOVORI
10 11
M_teoretik
02. 10. 2025 15.23
+3
Če že imajo ZDA predsednika na pravi strani zgodovine, imajo vsaj Papeža!?
ODGOVORI
6 3
M_teoretik
02. 10. 2025 15.33
+2
* nimajo ZDA....
ODGOVORI
3 1
300 let do specialista
02. 10. 2025 15.21
+9
Papež podpira nezakonite migrante, ki med drugim (ne vsi) masovno posiljujejo. To ga ne moti?
ODGOVORI
15 6
Slovenska pomlad
02. 10. 2025 15.32
-2
Te je bolelo,ti je pasalo?
ODGOVORI
4 6
ArkaMast
02. 10. 2025 16.06
je rekel samo nekateri, no
ODGOVORI
0 0
ArkaMast
02. 10. 2025 14.31
+4
Trump pravi da ga je sam Bog poslal in da je v bistvu svetnik, tako da mu papež lahko poda priprošnjo za odpuščanje grehov. Lahko se spoveduje pri Trumpu.
ODGOVORI
8 4
zdravkob
02. 10. 2025 14.22
+3
Papež je tako mlačen, da njegove besede ne štejejo veliko. Žal se to nadaljuje.
ODGOVORI
10 7
Wolfman
02. 10. 2025 14.06
+5
Bela hiša je skupek elite narkomanov, PD filov, izdajalcev lastne države ZDA,...? Kaj humanega lahko sploh še pričakujete od Bele hiše? Prav je, da je to papež obesil na veliki zvon.
ODGOVORI
18 13
zaza_rege
02. 10. 2025 14.14
-3
Zanimivo, kaj takega te pa za Rusijo ne bomo slišal rečt
ODGOVORI
10 13
Wolfman
02. 10. 2025 14.17
+8
Ko Putin vlada Rusiji, v Rusiji ni takih skrbi. Kužiš?
ODGOVORI
11 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256