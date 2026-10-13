Papež Leon XIV. v bolnišnici, čaka ga operacija

Papeža bodo danes popoldan operirali v rimski bolnišnici Gemelli, kjer so se zdravili papeži od Janeza Pavla II. naprej. Več informacij o njegovem stanju po operaciji bodo javnosti posredovali proti večeru, so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sporočili iz vatikanskega tiskovnega urada.

Pljučni nodul oziroma vozlič so pri 71-letnem papežu odkrili med rutinskim pregledom in ne zaradi pojava simptomov, ki bi bili povezani z morebitnim vnetjem ali okužbo. Gre za nenormalno tvorbo, ki nastane v pljučih. V veliki večini so pljučni noduli benigni in precej pogosti.

Papež je javnost o tem obvestil v nedeljo po opoldanski molitvi Angelovega češčenja in dejal, da se je ob upoštevanju nasveta zdravnikov odločil za operacijo. To je njegova prva hospitalizacija, odkar je maja lani postal sveti oče.

V Vatikanu so navedli, da bo za okrevanje po operaciji predvidoma potreboval en teden, vse njegove obveznosti so odpovedali do prihodnjega torka.