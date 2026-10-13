Papež Leon XIV. v bolnišnici, čaka ga operacija

Papeža bodo danes popoldan operirali v rimski bolnišnici Gemelli, kjer so se zdravili papeži od Janeza Pavla II. naprej. Več informacij o njegovem stanju po operaciji bodo javnosti posredovali proti večeru, so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sporočili iz vatikanskega tiskovnega urada.
Pljučni nodul oziroma vozlič so pri 71-letnem papežu odkrili med rutinskim pregledom in ne zaradi pojava simptomov, ki bi bili povezani z morebitnim vnetjem ali okužbo. Gre za nenormalno tvorbo, ki nastane v pljučih. V veliki večini so pljučni noduli benigni in precej pogosti.
Papež je javnost o tem obvestil v nedeljo po opoldanski molitvi Angelovega češčenja in dejal, da se je ob upoštevanju nasveta zdravnikov odločil za operacijo. To je njegova prva hospitalizacija, odkar je maja lani postal sveti oče.
V Vatikanu so navedli, da bo za okrevanje po operaciji predvidoma potreboval en teden, vse njegove obveznosti so odpovedali do prihodnjega torka.
Britanski strokovnjak za torakalno kirurgijo Marco Scarci je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da to ni "posebej tvegana operacija" in da pričakuje, da si bo papež hitro opomogel, čeprav "bo morda potreboval dva ali tri mesece, da se vrne na raven telesne pripravljenosti pred operacijo".
Leon XIV., prvi papež iz ZDA, je sicer po navedbah AFP v dobri telesni pripravljenosti in dobrega zdravja. Kljub načrtovani operaciji je potrdil, da namerava izvesti obisk v Peruju, trenutno predviden v obdobju med 6. in 17. novembrom.
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