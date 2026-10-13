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Papež Leon XIV. v bolnišnici, čaka ga operacija

Rim, 13. 10. 2026 14.04 pred 22 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Papež Leon XIV.

Papež Leon XIV. je prispel v bolnišnico Gemelli v Rimu, kjer mu bodo popoldan odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz Vatikana. Papež bo za okrevanje po operaciji, ki po oceni strokovnjakov ni posebej tvegana, predvidoma potreboval en teden.

Papeža bodo danes popoldan operirali v rimski bolnišnici Gemelli, kjer so se zdravili papeži od Janeza Pavla II. naprej. Več informacij o njegovem stanju po operaciji bodo javnosti posredovali proti večeru, so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sporočili iz vatikanskega tiskovnega urada.

Papež Leon XIV.
Papež Leon XIV.
FOTO: Profimedia

Pljučni nodul oziroma vozlič so pri 71-letnem papežu odkrili med rutinskim pregledom in ne zaradi pojava simptomov, ki bi bili povezani z morebitnim vnetjem ali okužbo. Gre za nenormalno tvorbo, ki nastane v pljučih. V veliki večini so pljučni noduli benigni in precej pogosti.

Papež je javnost o tem obvestil v nedeljo po opoldanski molitvi Angelovega češčenja in dejal, da se je ob upoštevanju nasveta zdravnikov odločil za operacijo. To je njegova prva hospitalizacija, odkar je maja lani postal sveti oče.

V Vatikanu so navedli, da bo za okrevanje po operaciji predvidoma potreboval en teden, vse njegove obveznosti so odpovedali do prihodnjega torka.

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Britanski strokovnjak za torakalno kirurgijo Marco Scarci je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da to ni "posebej tvegana operacija" in da pričakuje, da si bo papež hitro opomogel, čeprav "bo morda potreboval dva ali tri mesece, da se vrne na raven telesne pripravljenosti pred operacijo".

Leon XIV., prvi papež iz ZDA, je sicer po navedbah AFP v dobri telesni pripravljenosti in dobrega zdravja. Kljub načrtovani operaciji je potrdil, da namerava izvesti obisk v Peruju, trenutno predviden v obdobju med 6. in 17. novembrom.

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papež leon xiv. operacija vatikan

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bandit1
13. 10. 2026 14.20
Pa ja ne v Celjski bolnišnici.
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0 0
M_teoretik
13. 10. 2026 14.10
Baje pomaga molitev. Ateisti, pa lahko pošiljamo le dobre misli in dobro energijo, za našega levega papeža; tako kot je bil tudi Franjo naš!?
Odgovori
0 0
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